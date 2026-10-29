Врач назвал повышающие уровень холестерина ежедневные привычки

29 октября 2026, 10:22

Врач Грант: Жирная еда и лежание на диване повышают уровень холестерина

Фото: iStock/Pineapple Studio

Врач общей практики Дональд Грант назвал ежедневные привычки, которые постепенно приводят к повышению уровня холестерина. Об этом сообщает издание HuffPost.