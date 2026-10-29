Врач назвал повышающие уровень холестерина ежедневные привычки
Врач общей практики Дональд Грант назвал ежедневные привычки, которые постепенно приводят к повышению уровня холестерина. Об этом сообщает издание HuffPost.
Согласно мнению специалиста, высокий уровень холестерина может быть вызван повседневными привычками. Например, регулярное употребление жирных блюд, фастфуда и алкоголя вместо салатов, а также недостаток физической активности и привычка проводить вечера на диване способны привести к повышению уровня холестерина. По словам Гранта, эти факторы не вызывают проблем сразу, но их влияние накапливается в течение нескольких месяцев.
Врач отметил, что с приходом осени многие люди начинают меньше двигаться и чаще оставаться дома, перекусывая высококалорийными продуктами. Такие привычки время от времени являются нормальными, но если они становятся постоянными, то к весне можно заметить негативные изменения в анализах, заключил он.
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