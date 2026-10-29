Психолог назвала пять признаков школьного выгорания
Детский психолог сети билингвальных детских садов и школ Discovery Наталья Федькаева рассказала, как распознать признаки выгорания у школьника. По ее словам, высокие оценки не всегда говорят о благополучии ребенка.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что первым тревожным сигналом может стать постоянная усталость. Даже после долгого сна и выходных дома школьник не чувствует себя лучше. Иногда истощение проявляется через чрезмерную активность.
Федькаева советует на неделю освободить ребенка от дополнительных планов и позволить ему самому решить, чем заняться. Если самочувствие не улучшится, стоит обратиться к психологу.
Второй признак — потеря интереса к привычным занятиям и встречам с друзьями. При этом успеваемость способна остаться прежней. Психолог рекомендует выяснить, действительно ли школьнику разонравилось хобби или ему просто не хватает сил.
Третьим сигналом становятся перемены в общении. Ребенок сторонится друзей, раздражается после встреч либо остро переживает из-за отсутствия сообщений. Родителям стоит спрашивать его об ощущениях от общения со сверстниками.
Еще один повод присмотреться к состоянию школьника — игры как единственный способ справиться с усталостью. Взрослым важно понять, что они дают ребенку. Если виртуальные занятия вытесняют сон, еду, учебу и общение, пора пересмотреть распорядок дня.
Пятый признак — острая реакция на оценки. Школьник многократно проверяет задания, боится заглянуть в электронный дневник или внешне проявляет равнодушие к отметкам. В такой ситуации психолог советует уделять больше внимания процессу учебы, а не результатам.
Чтобы снизить нагрузку, родителям стоит выяснить ее источник. Ребенку могут помочь перерыв, изменение учебного расписания, разговор с педагогом или дополнительное время для сна.
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