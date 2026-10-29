Психолог назвала пять признаков школьного выгорания

29 октября 2026, 09:34

Психолог Федькаева: при выгорании отдых не помогает ребенку восстановиться

Фото: iStock/Sisimiz

Детский психолог сети билингвальных детских садов и школ Discovery Наталья Федькаева рассказала, как распознать признаки выгорания у школьника. По ее словам, высокие оценки не всегда говорят о благополучии ребенка.