Невролог раскрыла подробности о реальном влиянии кофе на здоровье

29 октября 2026, 10:05

Врач Бушуева: Кофе может вызывать сердцебиение, ощущение перебоев и дрожь

Фото: iStock/iWichy

Кофе нельзя однозначно назвать ни опасным для сердца напитком, ни средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила невролог «СМ-Клиника» Екатерина Бушуева, передает «Лента.ру».