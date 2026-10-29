Невролог раскрыла подробности о реальном влиянии кофе на здоровье
Кофе нельзя однозначно назвать ни опасным для сердца напитком, ни средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщила невролог «СМ-Клиника» Екатерина Бушуева, передает «Лента.ру».
По ее словам, кофеин оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему, что может привести к временному учащению пульса и повышению артериального давления после употребления чашки кофе. Обычно эти изменения незначительны и проходят сами собой. У людей, регулярно пьющих этот напиток, со временем может развиться частичная устойчивость к таким эффектам, объяснила врач.
Она подчеркнула, что при гипертонии рекомендуется измерять давление до и после употребления кофе, через 30–60 минут. Если показатели значительно увеличиваются, лучше уменьшить порцию или перейти на напитки без кофеина.
Невролог отметила, что кофе также может вызвать сердцебиение, чувство перебоев и дрожь, однако современные исследования не подтверждают, что умеренное потребление увеличивает риск фибрилляции предсердий у большинства людей. Если перебои в сердце повторяются и сопровождаются слабостью или головокружением, следует обратиться к врачу для обследования, предупредила Бушуева.
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