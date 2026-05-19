Альпинист рассказал, когда смогут найти тело Наговицыной

Альпинист Греков: тело Наговицыной смогут найти не раньше лета
Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, которую прошлым летом не смогли спасти с пика Победы в Киргизии, смогут найти не раньше лета. Об этом сообщил начальник базового лагеря вершины Дмитрий Греков.
По его словам, которые приводит РИА Новости, пик Победы — очень сложная и опасная вершина, на которую поднимаются только подготовленные спортсмены. Спустить тело женщины с такой высоты едва ли возможно: рядом лежат другие погибшие альпинисты, некоторые — еще с 1960-х годов.
«Восхождения раньше лета не проходят, так что до нее никто не сможет добраться раньше этого времени», — сказал собеседник агентства.Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с самой высокой точки Тянь-Шаня на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Другие альпинисты неоднократно пытались ее спасти, однако не смогли из-за сложных погодных условий, один из них погиб. Женщина несколько дней оставалась на высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и ограниченным запасом еды и воды.
Попытки спасти ее официально прекратили 25 августа 2025 года.