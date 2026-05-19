Альпинист рассказал, когда смогут найти тело Наговицыной

19 мая 2026, 15:30

Альпинист Греков: тело Наговицыной смогут найти не раньше лета

Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной, которую прошлым летом не смогли спасти с пика Победы в Киргизии, смогут найти не раньше лета. Об этом сообщил начальник базового лагеря вершины Дмитрий Греков.





По его словам, которые приводит РИА Новости, пик Победы — очень сложная и опасная вершина, на которую поднимаются только подготовленные спортсмены. Спустить тело женщины с такой высоты едва ли возможно: рядом лежат другие погибшие альпинисты, некоторые — еще с 1960-х годов.

«Восхождения раньше лета не проходят, так что до нее никто не сможет добраться раньше этого времени», — сказал собеседник агентства.