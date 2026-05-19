На Пхукете задержанному с наркотиками россиянину может грозить смертная казнь
Россиянину, которого задержали на Пхукете с крупной партией наркотиков, по законам Таиланда грозит от длительного срока до пожизненного заключения или смертной казни. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее газета «Phuket News» сообщила, что 29-летнего гражданина России задержали на контрольно-пропускном пункте при въезде на Пхукет после проверки междугороднего автобуса. По данным полиции, в его сумке нашли наркотики, в том числе метамфетамин и героин. Правоохранители предъявили мужчине обвинение в хранении и сбыте наркотиков первой категории без разрешения. В Таиланде метамфетамин и героин относят к наиболее опасной первой категории.
РИА Новости уточняет, что тайский Кодекс о наркотиках предусматривает за хранение таких веществ с целью сбыта и за распространение крупных партий наказание от длительных сроков заключения до пожизненного лишения свободы. В особо тяжких случаях, если речь идет о крупных объемах или участии в организованной сети, закон допускает смертную казнь. Законодательство Таиланда в сфере борьбы с наркотиками считают одним из самых жестких в Юго-Восточной Азии. Смертные приговоры по таким делам назначают редко, но такая мера сохраняется в законе.
