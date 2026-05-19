Волгоградский подросток отправил мужчину в кому за одну просьбу

19 мая 2026, 14:52

Юноша избил мужчину после просьбы дать ему денег на сигареты в Волжском

В Волжском Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который избил 48-летнего мужчину до комы из-за просьбы одолжить деньги на сигареты. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.