Достижения.рф

Волгоградский подросток отправил мужчину в кому за одну просьбу

Юноша избил мужчину после просьбы дать ему денег на сигареты в Волжском
Фото: istockphoto/blinow61

В Волжском Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который избил 48-летнего мужчину до комы из-за просьбы одолжить деньги на сигареты. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.



По данным ведомства, нетрезвый мужчина обратился к двум подросткам с просьбой занять немного денег. Получив отказ, он продолжил их преследовать своей просьбой. Это разозлило 16-летнего юношу. Он ударил мужчину по голове.

Знакомые остановили подростка, однако позже на улице Школьной он снова столкнулся с потерпевшим. В итоге мужчина упал, и его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у него различные повреждения. С несовершеннолетним агрессором проводятся следственные действия.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0