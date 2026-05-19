Москвич «задеклалировал» более 13 миллионов рублей

19 мая 2026, 15:19

Девушку задержали по делу о мошенничестве после обмана москвича на 13,3 млн руб

В Москве сотрудники полиции задержали девушку, подозреваемую в хищении у молодого человека более 13,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.





По данным ведомства, в полицию обратился 26-летний москвич, пишет Агентство городских новостей «Москва». Он рассказал, что неизвестные по телефону убедили его срочно «декларировать деньги». Под психологическим давлением он вскрыл сейф отца, достал наличные, в том числе валюту, и пять золотых слитков весом по 20 граммов каждый, после чего передал всё незнакомке на улице.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали на Новоясеневском проспекте 21-летнюю жительницу столицы. Установили, что девушка перевела полученные деньги на криптокошелек кураторов, а золотые слитки отправила курьером по указанному адресу.



Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся следственные действия.



