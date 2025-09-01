Альпинистка назвала варианты спасения Наговициной
Член Федерации альпинизма России и редактор портала Mountain.Ru Анна Пиунова в соцсетях описала возможные варианты спасения россиянки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии.
Как пишет Газета.Ru, по словам Пиуновой, вывести женщину могли бы «десять акклиматизированных здоровых мужиков», которых на месте не оказалось; при наличии денег и знакомых такую команду, по её словам, можно было бы собрать, как это делали в прошлом году при поисках Евгения Глазунова. Эксперт предположила, что сразу после срыва можно было попытаться убедить пострадавшую сползти к обелиску на высоте около 7 000 м и там ждать спасателей — там можно переждать непогоду, и теоретически в это место мог бы сесть еврокоптер, а шансов, что кто-то доберётся до неё, было бы больше.
Пиунова также рекомендовала сразу искать вертолёт и пилотов с опытом полётов на 7 000 м. В заключение она отметила, что, отправляясь в горы без гида, без покрытия поисково-спасательных работ в страховке, в компании незнакомых людей и с минимальным снаряжением, нужно понимать: рассчитывать придётся в первую очередь на себя и выбирать маршруты по силам, а не по амбициям.
Наталья Наговицина с 12 августа находилась на высоте около 7,2 тыс. м возле пика Победы со сломанной ногой — травма случилась при спуске. Её напарник оказал первую помощь и ушёл за помощью в лагерь. Позже двое иностранных спортсменов пытались помочь, но из-за усталости и непогоды были вынуждены оставить пострадавшую. МЧС Киргизии пришло к выводу, что женщина не выжила, и прекратило спасательную операцию.
