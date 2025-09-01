Альпинистка назвала варианты спасения Наговициной

01 сентября 2025, 12:31

Альпинистка Пиунова назвала варианты спасения Наговициной с пика Победы

Фото: istockphoto/yanik88

Член Федерации альпинизма России и редактор портала Mountain.Ru Анна Пиунова в соцсетях описала возможные варианты спасения россиянки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии.