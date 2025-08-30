«Спуститься самой»: Эксперт сообщил, что у Наговициной был шанс на спасение
В ФАР заявили о ключевом решении пострадавшей альпинистки на пике Победы
Представитель Федерации альпинизма России Александр Яковенко высказал мнение о ситуации с Натальей Наговициной, которая получила травму при спуске с пика Победы в Киргизии. Слова альпиниста приводит издание Aif.ru.
По словам Яковенко, у Наговициной была возможность самостоятельно спуститься с горы, однако она этого не сделала. Опытный альпинист-высотник привёл в пример собственный опыт, когда он сломал лодыжку на высоте 4000 метров.
«Товарищи предложили нести меня, но я отказался, так как тогда скорость спуска бы сильно замедлилась. Примотал к ноге ледоруб и пошёл сам, превозмогая боль. Дошёл до высоты, с которой меня эвакуировали вертолётом», — рассказал Яковенко.Сообщается, что помощь Наговициной попытались оказать только двое из её группы: итальянец Лука Синегилья (погиб при спасательной операции) и немец Гюнтер Зигмунд (получил обморожение). Остальные 62 человека в базовом лагере не участвовали в спасении.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.