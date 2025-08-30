«Спуститься самой»: Эксперт сообщил, что у Наговициной был шанс на спасение

30 августа 2025, 11:20

В ФАР заявили о ключевом решении пострадавшей альпинистки на пике Победы

Наталья Наговицина (Фото: Instagram* @natalina_1022)

Представитель Федерации альпинизма России Александр Яковенко высказал мнение о ситуации с Натальей Наговициной, которая получила травму при спуске с пика Победы в Киргизии. Слова альпиниста приводит издание Aif.ru.





По словам Яковенко, у Наговициной была возможность самостоятельно спуститься с горы, однако она этого не сделала. Опытный альпинист-высотник привёл в пример собственный опыт, когда он сломал лодыжку на высоте 4000 метров.

«Товарищи предложили нести меня, но я отказался, так как тогда скорость спуска бы сильно замедлилась. Примотал к ноге ледоруб и пошёл сам, превозмогая боль. Дошёл до высоты, с которой меня эвакуировали вертолётом», — рассказал Яковенко.