Похороны погибшего в горах КБР альпиниста Расторгуева пройдут 2 сентября в Геленджике
Альпиниста Александра Расторгуева, погибшего во время восхождения на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, похоронят 2 сентября в Геленджике. Соответствующую информацию передала ТАСС вдова погибшего Наталья Расторгуева.
Напомним, что трагическая новость о гибели мужчины распространилась 28 августа. Он погиб днем ранее, во время спортивного восхождения на гору Джанги-Тау. На маршруте группы из трех человек произошел камнепад, их засыпало.
Александр Расторгуев погиб на месте, еще одна участница группы, Екатерина Федорова, получила травмы и была доставлена в больницу. Ее вместе с третьим членом похода эвакуировали на вертолете.
Погибший был мастером спорта по альпинизму, совершившим более 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштанау в 1989 году. Он также являлся бывшим президентом Федерации альпинизма Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что перед началом восхождения на пик Победы в Киргизии российская альпинистка Наталья Наговицына подписала документ, в котором сняла с турфирмы ответственность за возможные ЧП, если они произойдут не по вине организаторов.