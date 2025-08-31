Похороны погибшего в горах КБР альпиниста Расторгуева пройдут 2 сентября в Геленджике

31 августа 2025, 01:50

Фото: iStock/yanik88

Альпиниста Александра Расторгуева, погибшего во время восхождения на гору Джанги-Тау в Кабардино-Балкарии, похоронят 2 сентября в Геленджике. Соответствующую информацию передала ТАСС вдова погибшего Наталья Расторгуева.





Напомним, что трагическая новость о гибели мужчины распространилась 28 августа. Он погиб днем ранее, во время спортивного восхождения на гору Джанги-Тау. На маршруте группы из трех человек произошел камнепад, их засыпало.



Александр Расторгуев погиб на месте, еще одна участница группы, Екатерина Федорова, получила травмы и была доставлена в больницу. Ее вместе с третьим членом похода эвакуировали на вертолете.



