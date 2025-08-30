«Что сделали вы?»: Боня резко ответила обвинившим её в пиаре на Наговициной
Виктория Боня ответила хейтерам, обвинившим ее в пиаре на трагедии альпинистки
Телеведущая Виктория Боня отреагировала на обвинения в использовании ситуации с альпинисткой Натальей Наговицыной для самопиара. Соответствующее заявление она сделала в социальных сетях.
Боня готова предоставить вертолёт для эвакуации Наговицыной с пика Победы, но ждёт разрешения властей Киргизии, с которыми ещё не удалось связаться. После этого в адрес Виктории посыпалась критика от некоторых пользователей, предположивших, что это публичный жест.
В своём ответе на обвинения Боня заявила, что с просьбой о помощи к ней обратился сын пострадавшей альпинистки.
«Конкретно разговаривала с наследником. Ну вот вы, Пупкины, что-то сделали доброго в этой ситуации. Хоть что-то вы сделали?», — пояснила она.Спасательная операция по эвакуации Натальи Наговицыной с высоты 7200 метров продолжается. Ранее некоторые эксперты высказывали мнение, что шансы на выживание в таких условиях крайне малы.