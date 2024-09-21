Алсу хочет отсудить у экс-мужа Абрамова деньги за пентхаус, который продала сама

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Певица Алсу намерена отсудить у экс-супруга бизнесмена Яна Абрамова деньги за пентхаус в Лондоне, который она несколько лет назад сама же и продала. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что на момент продажи недвижимость оценивалась в восемь миллионов фунтов. Сейчас же её ценник составляет 15 миллионов (почти два миллиарда рублей).
Алсу намерена получить от Абрамова полную сумму. И в этом деле есть одна хитрость, о которой поведал адвокат певицы Александр Добровинский. Апартаменты были проданы около девяти лет назад, когда Алсу ещё была замужем. Если недвижимость была продана якобы по заниженной цене, особенно есть иск подаётся в недружественной России стране, адвокаты часто пытаются доказать, что деньги до адресата не дошли.
При этом есть один нюанс: если будет подготовлен соответствующий иск, то Абрамова необходимо «поймать» именно в Великобритании и там вручить ему документ. Тогда делом сможет заняться лондонский суд.
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Алсу намерена получить от Абрамова полную сумму. И в этом деле есть одна хитрость, о которой поведал адвокат певицы Александр Добровинский. Апартаменты были проданы около девяти лет назад, когда Алсу ещё была замужем. Если недвижимость была продана якобы по заниженной цене, особенно есть иск подаётся в недружественной России стране, адвокаты часто пытаются доказать, что деньги до адресата не дошли.
При этом есть один нюанс: если будет подготовлен соответствующий иск, то Абрамова необходимо «поймать» именно в Великобритании и там вручить ему документ. Тогда делом сможет заняться лондонский суд.
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Анастасия Чинкова