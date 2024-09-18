Алсу подала иск о разделе имущества с бизнесменом Абрамовым в суд Лондона

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Известная российская певица Алсу Сафина решила добиться удовлетворения своих материальных запросов после развода с бизнесменом Яном Абрамовым нетривиальным способом. Она подала иск о разделе имущества в лондонский суд.
Телеграм-канал SHOT напоминает, что у поп-дивы, помимо российского гражданства, есть также и британский паспорт, что и позволило ей в столь щекотливом пост-семейном споре прибегнуть к услугам служителей Фемиды с Туманного Альбиона. Брак с Абрамовым был официально расторгнут в Пресненском районном суде города Москвы 27 августа.
Свой комментарий такого хода певицы дал адвокат предпринимателя Александр Добровинский. Он признался, что для него такое решение Алсу стало неожиданным, так как всё действо теперь перемещается в недружественную страну. Юрист предположил, что артистка трезво оценила свои шансы и решила подавать на раздел имущества в Лондоне, рассчитывая, что британский суд встанет на сторону подданной своей страны.
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Александр Бойцов