«Понимаю циничность»: Адвокат Айвар оценила иск Алсу о разделе имущества в Британии

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Певица Алсу подала иск о разделе имущества с экс-супругом Яном Абрамовым в суд Лондона.
Адвокат Людмила Айвар в беседе с «Радио 1» рассказала о перспективах такого решения.
Также она отметила, что понимает циничность адвоката бывшего мужа Алсу, который говорил о том, что разводилась она по российскому паспорту, а раздел имущества собирается произвести в Великобритании. Но, тем не менее, у нее есть такое право. Певицу можно обвинить в не патриотичности из-за обращения в суд недружественного государства, но она всё же по закону имеет на это право. На это указывают подобные примеры, когда российские граждане обращались в суды других стран по аналогичному запросу.
Читайте также:
Алсу подала иск о разделе имущества с бизнесменом Абрамовым в суд Лондона
Обвинения в эскорте и цитата из Корана: Алсу впервые отреагировала на слова Решетовой об интиме с Абрамовым
Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату
«Алсу действительно может обратиться в суд Великобритании с исковым заявлением к своему бывшему мужу Яну Абрамову о разделе совместно нажитого имущества, в связи с тем, что она обладает паспортом этой страны, является его гражданкой, и поскольку имущество находится в том числе и в Лондоне, где имеется квартира, которая была приобретена в период брака», – объяснила адвокат.
Также она отметила, что понимает циничность адвоката бывшего мужа Алсу, который говорил о том, что разводилась она по российскому паспорту, а раздел имущества собирается произвести в Великобритании. Но, тем не менее, у нее есть такое право. Певицу можно обвинить в не патриотичности из-за обращения в суд недружественного государства, но она всё же по закону имеет на это право. На это указывают подобные примеры, когда российские граждане обращались в суды других стран по аналогичному запросу.
«Я думаю, что суд Великобритании будет подходить к рассмотрению дела тщательно, поскольку это немного другая юрисдикция, и суды там идут хоть и долго, но очень качественно, с выяснением всех обстоятельств и того, кто купил, на какие средства, кто пользовался имуществом и т.д. Помимо той квартиры, что есть в Лондоне, она (Алсу – ред.) может заявить об имуществе, которое есть на Кипре, в США, во Франции, в Монако, поэтому не вижу никаких препятствий для рассмотрения дела в лондонском суде», – подчеркнула Айвар.Единственное, что необходимо сделать Алсу – это привлечь местных адвокатов, поскольку ни Александр Добровинский, который ранее был её адвокатом, ни другие российские юристы не смогут принимать участие в суде иной юрисдикции.
Читайте также:
Алсу подала иск о разделе имущества с бизнесменом Абрамовым в суд Лондона
Обвинения в эскорте и цитата из Корана: Алсу впервые отреагировала на слова Решетовой об интиме с Абрамовым
Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату
Анастасия Чинкова