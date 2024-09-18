«Другая юрисдикция»: Адвокат раскрыла, как суд Лондона отнесётся к иску Алсу

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Певица Алсу подала иск о разделе имущества с экс-супругом Яном Абрамовым в суд Великобритании.
Адвокат Людмила Айвар рассказала в беседе с «Радио 1», чем рассмотрение дела лондонским судом будет отличаться от того, как принимают иски суды России.
Она подчеркнула, что Алсу действительно может обратиться в британский суд со своим иском, поскольку у неё есть гражданство этой страны, а также имущество в Лондоне.
Как правило, отметила Айвар, все завершается отступным. В данной ситуации может быть точно также, поскольку основная задача судов – прийти к мировому соглашению. Российские суды несмотря на то, что такое право прописано в Гражданском процессуальном кодексе, пока прибегают к этому не часто, поскольку мировое соглашение носит рекомендательный характер.
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Она подчеркнула, что Алсу действительно может обратиться в британский суд со своим иском, поскольку у неё есть гражданство этой страны, а также имущество в Лондоне.
«Я думаю, что суд Великобритании будет подходить к рассмотрению дела тщательно, поскольку это немного другая юрисдикция, и суды там идут хоть и долго, но очень качественно, с выяснением всех обстоятельств и того, кто купил, на какие средства, кто пользовался имуществом и т.д.», – объяснила Айвар.Говоря о российском имуществе экс-супругов, адвокат отметила, что и оно может быть учтено, поскольку входит в единую имущественную массу, приобретенную в период брака. В России суды обычно не делят имущество за пределами страны, ссылаясь на то, что действуют по российскому законодательству. В Британии делится полностью вся имущественная масса, о чем говорит практика судебных процессов других россиян в этой стране.
Как правило, отметила Айвар, все завершается отступным. В данной ситуации может быть точно также, поскольку основная задача судов – прийти к мировому соглашению. Российские суды несмотря на то, что такое право прописано в Гражданском процессуальном кодексе, пока прибегают к этому не часто, поскольку мировое соглашение носит рекомендательный характер.
«Я надеюсь, что в ближайшее время в законе будет введена норма об обязательной медиации, при которой стороны смогут договориться обо всем до суда, поскольку они действительно завалены исками о разводе, о разделе имущества, по детям очень много проблем. Процедура медиации во многом помогает сохранить отношения уже между бывшими супругами, а также она более щадящая с точки зрения времени и денег, поскольку в Англии адвокаты стоят намного дороже российских», – заключила адвокат.Читайте также:
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Анастасия Чинкова