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Алсу мечтает о новом ребенке после развода с Яном Абрамовым

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Фото: iStock/Kseniia Kapris

41-летняя певица Алсу, только что завершившая развод с Яном Абрамовым, поделилась своими планами на будущее в социальных сетях. Об этом пишет «‎StarHit».
Исполнительница опубликовала трогательные снимки с новорожденной племянницей и призналась, что задумывается о рождении еще одного ребенка. У Алсу уже есть три ребенка: дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

В одном из видео артистка с улыбкой заявила: «Хочу лялечку!» — что вызвало бурю положительных эмоций у ее поклонников. Фолловеры не скупились на теплые комментарии, отмечая нежность и красоту Алсу.



Несмотря на то, что певица пока не спешит на свидания, она открыта для новых знакомств. В недавнем интервью Алсу рассказала, что получила приглашение на свидание, но мужчина ей не понравился. Певица подчеркнула важность чувства юмора и честности в отношениях.

Алсу также описала свои предпочтения во внешности потенциального партнера: высокий, симпатичный брюнет с светлыми глазами. Интересно, что адвокат ее бывшего мужа Александр Добровинский упомянул о возможном новом возлюбленном артистки, однако подробности остаются неизвестными.

Пока Алсу наслаждается временем с семьей и мечтает о будущем, ее поклонники продолжают поддерживать и восхищаться ею.

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#адвокат
#певица
#интервью
#сын
«Спокойно выйти замуж в ее случае не получится»: Волочкова о предстоящей свадьбе дочери
Дочь Анастасии Волочковой готовится к свадьбе
27 января 2025, 07:56

Фото: iStock/Patrick Schumacher

Дочь известной балерины Анастасии Волочковой, 19-летняя Ариадна, вскоре станет невестой. Избранником девушки стал 23-летний Никита, с которым она уже успела познакомить свою мать. Свадьба планируется на весну следующего года. Анастасия поделилась подробностями в интервью для программы «Ты не поверишь!» на НТВ.
По словам Волочковой, она активно участвует в подготовке к торжеству и уверена, что скромная церемония не получится.

«Я рада за Ариадну, мы как раз сейчас обсуждаем организацию ее свадьбы. Они вообще хотят спокойно, но все равно я пытаюсь Ариадну убедить, что спокойно в ее случае не получится», — отметила балерина.

Анастасия также сообщила, что свадьба, вероятнее всего, пройдет в Санкт-Петербурге, где она планирует помочь молодым с выбором особняка для празднования. Однако финансовую поддержку Волочкова ожидает от отца Ариадны — Игоря Вдовина.

«Отец обязан помогать дочери. У него сейчас двое маленьких сыновей, так что, возможно, ему не до Ариадны», — добавила она.

Несмотря на юный возраст дочери, Анастасия считает ее решение о замужестве мудрым.

Ранее ведущая Первого канала Сабина Пантус поделилась опытом борьбы с раком, ошибками и выводами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#свадьба
#церемония
#актриса
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Выяснились сроки начала применения российской онковакцины
Гинцбург: в РФ пациенты начнут получать российскую онковакцину в сентябре
27 января 2025, 04:53

Фото: iStock/Mariya Borisova

В России планируют начать использование онковакцины в сентябре 2025 года, сообщает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург РИА Новости.
Разрешение на применение препарата, согласно представленному плану, должно быть получено в августе.

Разрабатываемая вакцина будет персонализированной: для каждого пациента её будут создавать индивидуально, используя искусственный интеллект (ИИ). Система анализирует параметры опухоли и формирует «чертёж» препарата, который специалисты смогут изготовить за неделю.

Вакцина предназначена для лечения пациентов с первичной меланомой и для тех, кто уже прошёл определённые этапы лечения. Гинцбург уточнил, что дорожная карта ещё находится в стадии утверждения, но работы ведутся активно.

Центр Гамалеи рассчитывает, что уже осенью первые пациенты смогут получить новый препарат.

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#вакцина
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#искусственный интеллект
#ии
#александр гинцбург
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Сотрудник СБУ на огромной скорости сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе
TCH: Сотрудник СБУ влетел в подростка на пешеходном переходе в Киевской области
27 января 2025, 04:12

Фото: iStock/PinkBadger

Сотрудник СБУ (Службы безопасности Украины) сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе в Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал ТСН и показывает кадры видеонаблюдения, записавшего ДТП.
Инцидент произошел в населенном пункте Василькова.

На записи видно как черная машина на огромной скорости несется на переход, даже не думая затормозить. Подросток, который до этого осторожно проверил дорогу, в последний момент среагировал на опасность — будучи на середине перехода, он попытался ускориться и убежать с пути автомобиля. Но безуспешно. От силы удара его подбросило в воздух и откинуло вперед.

Смертельное ДТП: на Урале один грузовик влетел в другой на встречке и опрокинул его
Смертельное ДТП: на Урале один грузовик влетел в другой на встречке и опрокинул его
Пострадавшему парню оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным депутата Верховной Рады Александра Дубинского, за рулем находился заместитель начальника одного из департаментов СБУ, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения.

В Службе безопасности Украины назвали действия своего сотрудника недопустимыми. Против виновного возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. Следствие ведется сотрудниками Госбюро расследований и Нацполиции.

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#машина
#дтп
#уголовное дело
#сбу
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Володин: Госдума рассмотрит проект об ОГЭ по двум предметам в приоритете
26 января 2025, 14:21

Фото: istockphoto/ANGHI

Законопроект о сдаче ОГЭ только по математике и русскому языку в пяти регионах страны рассмотрят в Госдуме. Как уточнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, речь идет о Москве, Петербурге, Тюменской и Ростовской областях, а также Северной Осетии. Рассмотрение планируется на февраль.
«В феврале в приоритетном порядке рассмотрим законопроект об изменении правил проведения в 9-х классах итоговой аттестации (ГИА). Предлагается, в случае если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже, отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике...» — гласит публикация Володина в Telegram.
Он добавил, что в случае эффективности пилотного проекта, его можно будет распространить по всей России.

Ранее сообщалось, о какой борьбе рассказали в Госдуме.

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#россия
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#образование
#школа
#огэ
#вячеслав володин
#законопроект
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Гендиректор «НПО машиностроения» Александр Леонов отмечает день рождения
26 января 2025, 13:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

26 января отмечает день рождения гендиректор, генеральный конструктор акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» из подмосковного Реутова Александр Леонов.
Александр Георгиевич непосредственно руководит разработкой и производством различных видов ракетной и ракетно-космической техники для Минобороны, Роскосмоса, различных отраслей промышленности.

В 1975 году окончил в Московский авиационный институт по специальности «летательные аппараты». Доктор технических наук, действительный член РАРАН, а также Академии военных наук.

Придя в 1975 году инженером-конструктором в Центральное конструкторское бюро машиностроения в Реутове, Леонов прошёл путь до генерального директора и генерального конструктора предприятия.

В деле укрепления обороноспособности страны «НПО машиностроения» разрабатывает, производит и модернизирует различные вид отечественной ракетно-космической техники. Под руководством Леонова получены важные практические результаты.

Александр Георгиевич придаёт большое значение формированию кадрового состава предприятия, работе с молодыми руководителями и специалистами, повышению их профессионального уровня, обеспечению карьерного роста.

На территории предприятия действуют дневное отделение Аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана, где обучаются свыше 400 человек, а также филиал кафедры проектирования аэрогидрокосмических систем Московского авиационного института. Там реализуется государственный план подготовки специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса.

Леонов имеет 70 научных трудов. Он автор и соавтор более 30 изобретений. За особые трудовые заслуги перед государством и народом в 2019 году был удостоен звания Героя Труда России. Имеет множество других наград.

Постановлением губернатора Подмосковья от 19 сентября 2022 года Александру Георгиевичу Леонову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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Система быстрых платежей (СБП): как работает и каковы лимиты переводов в 2025 году?
26 января 2025, 12:38

Фото:iStock/jorge mata

В 2018 году Центральный банк России и Национальная система платёжных карт запустили Систему быстрых платежей (СПБ). Эта система была создана для того, чтобы сделать жизнь клиентов банков более комфортной. С каждым годом всё больше людей начинают пользоваться СПБ, и количество операций с её использованием также растёт.
О том, как работает Система быстрых платежей, читайте в материале «Радио 1».

Что такое СБП


Фото:iStock/Tippapatt

Система быстрых платежей (СБП) — это круглосуточный сервис банка, который позволяет пользователям осуществлять мгновенные переводы денежных средств между банковскими счетами в режиме реального времени. Программа разработана для упрощения и ускорения процесса денежных переводов как для физических, так и для юридических лиц.

Как переводить деньги через СБП


Перевод денег через систему быстрых платежей (СБП) можно осуществить несколькими способами. Вот основные шаги, которые помогут вам сделать перевод:

1. Проверьте наличие доступа — убедитесь, что ваш банк поддерживает СБП. Большинство крупных банков в России уже подключены к этой системе.
2. Установите приложение банка — если у вас еще нет мобильного приложения вашего банка, скачайте его из App Store или Google Play и зарегистрируйтесь.
3. Выберите функцию перевода — в приложении найдите раздел, связанный с переводами или платежами. Обычно он называется «Переводы», «СБП» или «Мгновенные переводы».
4. Выберите получателя — вы можете ввести номер телефона, привязанный к счету получателя, или выбрать его из списка контактов, если он также пользуется СБП.
5. Введите сумму — укажите сумму перевода и при необходимости добавьте комментарий к платежу.
6. Подтвердите перевод — проверьте введенные данные и подтвердите перевод. Вам может понадобиться ввести код из SMS или использовать другой способ аутентификации.
7. Получите уведомление — после успешного завершения транзакции вы получите уведомление о том, что деньги отправлены.
8. Убедитесь в получении — получатель также должен получить уведомление о поступлении средств на его счет.

Важно помнить, что переводы через СБП обычно происходят мгновенно, но в редких случаях могут быть задержки.

Фото:iStock/Damir Khabirov

Как работает система быстрых платежей


Система быстрых платежей (СБП) предлагает удобный и современный интерфейс для пользователей, позволяющий осуществлять переводы денежных средств через мобильные приложения банков. Для осуществления перевода не требуется знать номера банковских счетов, достаточно лишь номера телефона получателя, привязанного к его банковскому счету. Это значительно упрощает и ускоряет процесс.

Переводы обрабатываются в режиме реального времени, что позволяет получателю практически мгновенно получить средства на свой счет. Система обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря использованию современных технологий шифрования и аутентификации, предотвращая возможные мошеннические действия.

СБП позволяет осуществлять переводы между счетами различных банков, что делает ее универсальной и удобной для пользователей. Комиссии за переводы через СБП обычно минимальны или отсутствуют, поэтому такие операции являются более выгодным вариантом по сравнению с традиционными банковскими переводами.

Подключение банков к системе происходит на добровольной основе, и количество участников постоянно растет. Это свидетельствует о доверии банков к СБП и ее эффективности.

Кроме того, СБП может предоставлять дополнительные функции, такие как оплата товаров и услуг, а также интеграция с другими финансовыми сервисами, что делает ее еще более универсальной и удобной в использовании.
В целом, система быстрых платежей значительно упрощает процесс денежных переводов, делая его доступным и удобным для широкого круга пользователей.

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Сколько можно переводить через СБП


Фото:iStock/Damir Khabirov

Месячный лимит на переводы другим людям варьируется от 100 000 рублей и зависит от банка, в котором открыты счета. Для получения точной информации рекомендуется обратиться в конкретную финансовую организацию.

Также стоит учитывать суточный лимит — максимально допустимую сумму транзакций за один день, которая также зависит от банка. Некоторые банки позволяют единоразово осуществить перевод в размере месячного лимита через СБП без комиссии, если сумма не превышает установленный порог бесплатных операций.

Иногда возникает необходимость перевести крупную сумму. Некоторые банки позволяют осуществить перевод до 1 000 000 рублей, в то время как другие устанавливают лимит в 150 000 рублей. При этом самому себе можно перевести до 30 000 000 рублей в рамках одной операции.


Как пользоваться и подключить СБП


Фото:iStock/Dragon Claws

Чтобы подключить Систему быстрых платежей (СБП), сначала нужно убедиться, что ваш банк поддерживает этот платёжный сервис. С этим обычно не возникает проблем, поскольку большинство финансовых организаций уже подключены к СБП. Крупные системно значимые банки обязательно используют этот сервис.

Некоторые банки автоматически подключают своих клиентов к СБП. В этом случае вам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий — вы можете сразу пользоваться всеми преимуществами сервиса.

Если же СБП не активирована, вот как вы можете подключить её самостоятельно:

  • Войти в персональный кабинет на веб-ресурсе своего банка, либо открыть банковское мобильное приложение.
  • Найти раздел «Настройки», перейти в «Платежи и переводы».
  • Выбрать из перечня доступных опций пункт «Система быстрых платежей», активировать сервис.
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Как расплачиваться по QR-коду через СБП


Фото:iStock/Ivan-balvan

Чтобы расплатиться по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), выполните следующие шаги:

1. Откройте приложение банка.
2. Выберите опцию «Сканировать QR-код».
3. Сканируйте QR-код с помощью камеры.
4. Проверьте данные о платеже (сумма и получатель).
5. Подтвердите платеж, введя PIN-код или используя биометрию.
6. Получите уведомление о завершении операции.

Какие банки подключены к системе СБП


В общей сложности в России насчитывается 320 банков. По состоянию на июль 2024 года к Системе быстрых платежей (СБП) присоединились 208 банков. С полным перечнем банков-участников СБП можно ознакомиться на сайте системы быстрых платежей.

Комиссии при переводах


Граждане могут осуществлять переводы до 100 000 рублей в месяц на счета других лиц или до 30 000 000 рублей в месяц между своими счетами без комиссии. В случае превышения лимита комиссия составит 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию.

Изменения в СБП в 2025 году


В 2025 году комиссия не взимается за платежи в пользу государства. К таким платежам относятся: оплата налогов; оплата штрафов; оплата государственных детских садов, кружков, секций.

Как вернуть деньги через СБП


Фото:iStock/artursfoto

Чтобы вернуть деньги, которые были ошибочно отправлены через систему быстрых платежей (СБП), необходимо обратиться в свой банк.

Возможность возврата зависит от того, кому были отправлены средства. Если деньги были переведены физическому лицу, то отозвать платёж в одностороннем порядке невозможно. Требуется согласие получателя и его банка.

В такой ситуации необходимо уведомить свой банк о допущенной ошибке. Например, деньги перечислены неправильному получателю или в неверной сумме. Банк обязан принять обращение и передать его банку получателя. Банк получателя обязан рассмотреть обращение и сообщить своему клиенту о допущенной отправителем ошибке.
Если получатель не захочет вернуть ошибочно поступившие на его счёт средства, их можно будет вернуть только в судебном порядке как неосновательное обогащение получателя платежа.

Если же деньги были ошибочно переведены организации, их возврат возможен и без согласия получателя, если товар или услуги не были предоставлены взамен. Это также касается случаев отмены заказа у продавца.

Перед осуществлением перевода всегда рекомендуется тщательно проверять реквизиты получателя, номер телефона и имя человека, которому переводятся средства.

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В Роскачестве россиянам рассказали о последствиях продажи своей банковской карты
Роскачество: за продажу своей банковской карты грозит уголовное преследование
26 января 2025, 11:49

Фото: istockphoto/igoriss

Продажа собственной банковской карты грозит россиянам уголовным преследованием, пишет РИА Новости, ссылаясь на специалистов Роскачества. Кроме того, могут возникнуть проблемы с трудоустройством, добавили в ведомстве.
«…Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. ... При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело - самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко», — пояснил источник.
Известно, что подобные предложения встречаются в игровых чатах, а также в группах в мессенджере Telegram, причем формально продажи такого рода не запрещены. Тем не менее, когда клиент заключает договор с банком, он соглашается с запретом на раскрытие личных данных. Передавая эту информацию другим, человек нарушает правила пользования. Такие карточки мошенники используют для отмывания денег.

В случае продажи, специалисты Роскачества рекомендуют обращаться в полицию.

Ранее сообщалось, где мошенники начали заниматься фишингом.

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#роскачество
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В МЧС сообщили о новых выбросах мазута на побережье Черного моря
26 января 2025, 11:13

Фото: istockphoto/Elena Mishina

Новые выбросы мазута произошли на побережье Черного моря, проинформировали в МЧС. Публикация есть в Telegram-канале ведомства.
«На 17 участках протяженностью свыше 63 километров зафиксированы локальные выбросы фракций нефтепродуктов, они ликвидируются», — сказано в сообщении.
Сейчас собрали 175,8 тысячи тонн грунта, 134 тысячи тонн которого уже вывезли с площадки временного хранения. На Кубани и Крымском полуострове очистили свыше 303 километров береговой линии, добавили в ведомстве.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе в середине декабря прошлого года. Экстренные службы уточняли, что практически 3,8 тысячи тонн мазута оказалось в Черном и Азовском морях.

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#мир
#россия
#нефть
#чёрное море
#новости
#мчс
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Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Обносов отмечает день рождения
Гендиректор «Тактического ракетного вооружения» Обносов отмечает день рождения
26 января 2025, 09:00

Фото: сайт kremlin.ru

26 января день рождения отмечает генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов.
Борис Викторович родился в 1953 году в Москве. Он – известный учёный, организатор создания и производства авиационных управляемых средств поражения для Военно-воздушных сил, а также морского подводного оружия для Военно-морского флота России.

Обносов более 16 лет проработал в Московской области на государственном предприятии оборонного значения в Королёве. Прошёл путь от инженера кафедры Московского авиационного института до гендиректора ведущей корпорации оборонно-промышленного комплекса России.

Благодаря практической и научной деятельности Обносова создана одна из основных успешно развивающихся объединенных структур оборонно-промышленного комплекса России, в рамках которой объединены научно-исследовательские, конструкторские и производственные предприятия.

Обносов – действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, профессор. Автор более 100 научных трудов и патентов, Герой России, Почётный гражданин города Королёва.

Постановлением губернатора Подмосковья от 29 августа 2019 года Борису Викторовичу Обносову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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