Алсу мечтает о новом ребенке после развода с Яном Абрамовым

Фото: iStock/Kseniia Kapris
41-летняя певица Алсу, только что завершившая развод с Яном Абрамовым, поделилась своими планами на будущее в социальных сетях. Об этом пишет «StarHit».
Исполнительница опубликовала трогательные снимки с новорожденной племянницей и призналась, что задумывается о рождении еще одного ребенка. У Алсу уже есть три ребенка: дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.
В одном из видео артистка с улыбкой заявила: «Хочу лялечку!» — что вызвало бурю положительных эмоций у ее поклонников. Фолловеры не скупились на теплые комментарии, отмечая нежность и красоту Алсу.
Несмотря на то, что певица пока не спешит на свидания, она открыта для новых знакомств. В недавнем интервью Алсу рассказала, что получила приглашение на свидание, но мужчина ей не понравился. Певица подчеркнула важность чувства юмора и честности в отношениях.
Алсу также описала свои предпочтения во внешности потенциального партнера: высокий, симпатичный брюнет с светлыми глазами. Интересно, что адвокат ее бывшего мужа Александр Добровинский упомянул о возможном новом возлюбленном артистки, однако подробности остаются неизвестными.
Пока Алсу наслаждается временем с семьей и мечтает о будущем, ее поклонники продолжают поддерживать и восхищаться ею.
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В одном из видео артистка с улыбкой заявила: «Хочу лялечку!» — что вызвало бурю положительных эмоций у ее поклонников. Фолловеры не скупились на теплые комментарии, отмечая нежность и красоту Алсу.
Несмотря на то, что певица пока не спешит на свидания, она открыта для новых знакомств. В недавнем интервью Алсу рассказала, что получила приглашение на свидание, но мужчина ей не понравился. Певица подчеркнула важность чувства юмора и честности в отношениях.
Алсу также описала свои предпочтения во внешности потенциального партнера: высокий, симпатичный брюнет с светлыми глазами. Интересно, что адвокат ее бывшего мужа Александр Добровинский упомянул о возможном новом возлюбленном артистки, однако подробности остаются неизвестными.
Пока Алсу наслаждается временем с семьей и мечтает о будущем, ее поклонники продолжают поддерживать и восхищаться ею.
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Дарья Осипова