Алсу мечтает о новом ребенке после развода с Яном Абрамовым

В 2018 году Центральный банк России и Национальная система платёжных карт запустили Систему быстрых платежей (СПБ). Эта система была создана для того, чтобы сделать жизнь клиентов банков более комфортной. С каждым годом всё больше людей начинают пользоваться СПБ, и количество операций с её использованием также растёт.