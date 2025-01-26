Джеки Чан шокировал белорусскую теннисистку появлением на ее тренировке перед финалом Australian Open

Анна Соболенко и Джеки Чан (Фото: соцсети)
Известный актер Джеки Чан посетил тренировку белорусской теннисистки Арины Соболенко перед финалом Australian Open, передает «Чемпионат».
Уточняется, что тренировку пришлось прервать, поскольку теннисистка была шокирована появлением знаменитости. Соболенко и Джеки Чан поприветствовали друг друга, а также сфотографировались.
В финальном матче Мэдисон Киз из США сенсационно обыграла Соболенко, которая могла выиграть этот титул в третий раз подряд.
Читайте также:
Вольвич раскрыл секрет доминирования ВК «Зенит-Казань»
Разошлась с мужем из-за СВО и раскрыла страшную болезнь: что стало с фигуристкой Юлией Липницкой
«Он хозяин»: Ирина Винер о браке с Алишером Усмановым
Екатерина Коршунова