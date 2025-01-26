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Джеки Чан шокировал белорусскую теннисистку появлением на ее тренировке перед финалом Australian Open

Джеки Чан посетил тренировку теннисистки Соболенко перед финалом Australian Open
Анна Соболенко и Джеки Чан (Фото: соцсети)

Анна Соболенко и Джеки Чан (Фото: соцсети)

Известный актер Джеки Чан посетил тренировку белорусской теннисистки Арины Соболенко перед финалом Australian Open, передает «Чемпионат».


Уточняется, что тренировку пришлось прервать, поскольку теннисистка была шокирована появлением знаменитости. Соболенко и Джеки Чан поприветствовали друг друга, а также сфотографировались.

В финальном матче Мэдисон Киз из США сенсационно обыграла Соболенко, которая могла выиграть этот титул в третий раз подряд.

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