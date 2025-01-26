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Меняли страны и мужей: что случилось со звездами легендарного дуэта «Сестры Зайцевы», как они выглядят и где живут

Сестры Зайцевы (Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»)

Сестры Зайцевы (Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»)

«Сестры Зайцевы» — российский женский вокальный дуэт близнецов Татьяны Зайцевой и Елены Зайцевой, ставший известным благодаря песне «А мы идём в кино». Более широкую популярность дуэт получил с подачи Филиппа Киркорова в 1991 году.
О том, как сейчас живут знаменитые сестры Зайцевы, расскажет редакция «Радио 1».

Биография сестер Зайцевых


Елена и Татьяна Зайцевы родились 16 декабря 1953 года в Воронеже. Отец был офицером, а мама — оперной певицей. С малых дет девочки начали увлекаться музыкой. Каждая из сестер в глубине души мечтала о том, чтобы в будущем стать звездой. Раннее детство девочек проходило в Германии, поскольку их отец проходил там службу, однако среднюю школу Зайцевы заканчивали уже в Калуге.



В семидесятых годах юные красавицы принимали участие в конкурсе в Сочи. Они покорили жюри и одержали победу. После окончания школы Елена и Татьяна решили поехать в Москву. Однако они не предупредили родителей и попросту сбежали из дома. В дальнейшем им удалось стать студентками Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства.

Начало творческой деятельности


Через некоторое время сестрам удалось записать композицию «А мы идем в кино». В 18 лет, в 1971 году Елена Зайцева вышла замуж за немца по имени Рольф и уехала жить в Висбаден. В этот же период Татьяна всевозможными способами пыталась выстроить успешную карьеру и специально для этого принимала участие в различных конкурсах. Однажды она выступала в театре «Варьете», где ей посчастливилось познакомиться с известными исполнителями.

В 1991 году Таня предложила сестре вернуться в Россию, чтобы заняться совместной певческой карьерой. Через несколько лет девушкам удалось выпустить целый альбом песен, который назывался «Случайные встречи». Примечательно, что дуэт сразу же полюбился публике. Песня «Сестра», текст которой рассказывает слушателям о переживании двух сестёр, одна из которых живёт в Москве, а другая — в Амстердаме, стала самой известной песней дуэта. Зайцевы впервые исполнили её на концерте в ГЦКЗ «Россия» в Москве в 1994 году.

Сестры Зайцевы (Фото: кадр из выступления «Сестра»)

Муж Татьяны, который был продюсером, организовал для группы концерты в других странах. Таким образом, девушки побывали в США, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Японии. В 2000-х они снова оказались в России, однако популярность дуэта существенно снизилась.

Личная жизнь сестер Зайцевых


Елена вышла замуж в 1971 году. Ее мужем стал Рольф Нойманн. Несмотря на то, что у мужчины была семья, он по уши влюбился в русскую певицу. Для самой Елены это была возможность уехать из страны и посмотреть мир. Однако их брак не оказался крепким и завершился разводом. Певица чувствовала себя домработницей в заточении, однако супруга все это устраивало. Последней каплей стала беременность Елены. Дети мужчины от первого брака настояли на том, чтобы она сделала аборт, а сам Рольф полностью поддержал детей. Елена послушалась, но после этого настояла на разводе. Больше детей иметь она не смогла.

Елена Зайцева одна долго не оставалась. Вскоре за ней начал ухаживать женатый Отто Лауингер. Он увидел Зайцеву, когда она выступала в кафе. Мужчина был женат на стюардессе, по этой причине Елена не стала начинать отношения. Через некоторое время супруга Отто погибла в авиакатастрофе, и только тогда Зайцева позволила надеть себе кольцо на безымянный палец. К сожалению, этот брак тоже не был счастливым. Пилот начал изменять Елене, и она решила, что наконец пора вернуться в Россию.

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Вскоре и Татьяна Зайцева вышла замуж за Юрия Черенкова. После нескольких лет совместной жизни, женщина родила сына Алексея, а потом развелась с мужем.

Следующим супругом Татьяны стал продюсер Ник Виссоковский. Он помог близняшкам и прочно вошел в их жизнь, влюбившись в Татьяну. На тот момент Зайцева уже разошлась с первым мужем и растила сына. Виссоковский очаровал звезду и заодно организовал Зайцевым масштабное шоу, с которым они впоследствии долгие годы выступали в США. Поэтому на какое-то время троица покинула Россию.

Миллионное состояние и трагедия сестер


Вернулись в Россию Зайцевы в начале 2000-х. Здесь дуэт уже не сильно помнили, но сестер это не особо волновало. Жизнь блондинок была устроена благодаря обеспеченному и щедрому супругу Татьяны. Он взял под свое крыло не только жену, но и ее сестру.

По словам предпринимателя, он не в силах отказать обеим женщинам в их желаниях. Так, например, он поддержал желание сестер приютить 18 бездомных собак.

В 2015 году трагически скончался сын Татьяны – Алексей. Он увлекался паркуром и неудачно сорвался с крыши вагона в метро. Обе сестры тяжело переживали утрату, так как растили мальчика вместе. Справиться с болью утраты певицам помог маленький сын Алексея – Максим. Бабушки души не чают в мальчика и принимают активное участие в его воспитании. Кстати, крестным отцом малыша стал Ник Виссоковский. Татьяна утверждает, что супруг заменил мальчику родного папу.

После сцены


Сестры Зайцевы — редкий пример, когда потеря популярности не отразилась пагубно на жизни. Женщины не нуждаются в деньгах и активно принимают участие в различных шоу. В 2024 году им исполнился 71 год, однако выглядят они намного моложе.

У Зайцевых есть недвижимость по всему миру: огромный особняк во Флориде с вертолетной площадкой, ресторан на Кипре, дом в России. Однако жить Елена и Татьяна предпочитают в России, так как именно здесь они чувствуют себя лучше всего.

Сестры Зайцевы (Фото: соцсети)

Последние новости


На протяжении последних лет сестры принимали участие в проекте «Ну-ка, все вместе!». Также исполнительницы побывали в шоу «Звезды сошлись». Накануне сестры Зайцевы приняли участие в передаче «Привет, Андрей!», которая была посвящена празднику Татьянин день.

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#шоу-бизнес
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Ребенок привела на финал шоу своих детей
Ребенок привела дочку и сына на финал шоу Первого канала
26 января 2025, 20:07

Александра Ребенок (Фото: соцсети)

Дочь Веру и сына Ивана привела на одно из популярных телешоу актриса Александра Ребенок, известная по сериалу «Содержанки». Фотографию с детьми селебрити опубликовала в социальных сетях. Мальчику семь лет, а девочке четыре года. Ребята появились на свет от брака с артистом Алексеем Вертковым.
«Когда мы снимали финал, я взяла с собой «на работу» Ваню и Веру. Мои дети обожают это шоу! И очень просили взять их, чтобы посмотреть, как там всё внутри устроено. Очень заинтересовали интерактивные экраны и голосование прямо на столе», — приводит слова Александры Ребенок портал Voice.

Фото соцсети:

Отмечается, что снимок редкий. Юзеры в сети положительно оценили его, отметив красоту детей и их нарядов. Кроме того, пользователи считают, что у Ребенок прекрасная семья.

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«Когда замужжжж?»: Гагарина ответила на вопрос о возможном третьем замужестве
Гагарина заявила, что никогда больше не выйдет замуж
26 января 2025, 19:45

Полина Гагарина (Фото: соцсети)

Певица Полина Гагарина «никогда» больше не собирается замуж, о чем радостно заявила в социальных сетях.
«Пока еду — давайте болтать. Когда замужжжж???? Никогда!» — написала исполнительница, добавив смеющийся смайлик.

Первый брак селебрити был с актером Петром Кисловым, от которого звезда родила сына Андрея, которому сейчас 17 лет. Второй союз был с фотографом Дмитрием Исхаковым. Экс-супруги разошлись в 2021 году. У них есть дочь Мия, которая младше Андрея на десять лет.

Теперь Гагарина не делится подробностями своей личной жизни, оберегая ее от лишних глаз. Сейчас она снимается в новом сезоне шоу «Голос».

Перед этим стало известно, в чем уличили футболиста Павла Мамаева.

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Джеки Чан шокировал белорусскую теннисистку появлением на ее тренировке перед финалом Australian Open
Джеки Чан посетил тренировку теннисистки Соболенко перед финалом Australian Open
26 января 2025, 18:55

Анна Соболенко и Джеки Чан (Фото: соцсети)

Известный актер Джеки Чан посетил тренировку белорусской теннисистки Арины Соболенко перед финалом Australian Open, передает «Чемпионат».
Уточняется, что тренировку пришлось прервать, поскольку теннисистка была шокирована появлением знаменитости. Соболенко и Джеки Чан поприветствовали друг друга, а также сфотографировались.

В финальном матче Мэдисон Киз из США сенсационно обыграла Соболенко, которая могла выиграть этот титул в третий раз подряд.

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«Корона на голове»: Мамаева уличили во лжи о его бывшей жене Алане
Тюльпанова уличила Мамаева во лжи о его бывшей жене Алане
26 января 2025, 18:05

Алана Мамаева (Фото: соцсети)

Футболиста Павла Мамаева уличила во лжи о его бывшей жене Алане дочь вице-губернатора Петербурга Милана Тюльпанова, а по совместительству подруга Аланы. Об этом пишет издание Voice.
Тюльпанова подчеркнула, что слова Мамаева о том, что девушка всего добилась лишь из-за его фамилии, являются хамскими и унизительными.

«Настолько у него, получается, корона на голове, что он считает, что его фамилия имеет невероятную значимость и важность. Алана была с ним на протяжении огромного количества времени, она родила от него ребенка, ждала его из тюрьмы, защищала его интересы, когда вся страна была против него. И после всего этого говорить, что она стала популярной и сделала карьеру на его фамилии, — это просто абсурд. И странно, что человек сам этого не понимает», — считает Тюльпанова.
Также, по ее мнению, Мамаев выдает мысли своей текущей супруги Надежды Санько. Та, по словам Тюльпановой, не единожды отпускала оскорбления в адрес Аланы.

Тюльпанова считает Алану победительницей, ведь девушка высвободилась из нездоровых отношений.

Ранее мать исполнителя Тимати Симона Юнусова рассказала, как пережить предательство со стороны мужа.

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«Надо жить дальше»: мама Тимати о том, как пережила предательство мужа
Мать Тимати Симона Юнусова пережила предательство мужа благодаря сыновьям
26 января 2025, 17:43

Симона Юнусова (Фото: соцсети)

О том, как пережить предательство мужа, рассказала своим подписчикам мать исполнителя Тимура Юнусова (Тимати) Симона. Одна из женщин задала ей соответствующий вопрос в соцсетях.
«Сочувствую. Я была в вашей ситуации. Это очень сложно, но надо жить дальше», — сказала она подписчице.
В свое время Симона осталась одна с двумя детьми после развода с Ильдаром Юнусовым. Мужчина обзавелся новой семьей в Швейцарии. Тем не менее, ради сыновей женщина сохранила связь с экс-супругом.

«Ощущение ледяного душа привело меня в чувство. Представляете, я настолько погрузилась в свое горе, что забыла о самом главном, а ведь для малышей рушилась вся привычная картина мира!» — рассказывала ранее Симона.
В настоящее время Симоне очень нравится роль бабушки, вновь выходить замуж она не стала.

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«Напомнил Бодрова»: Бородина о номинированном на «Оскар» Юрии Борисове
Бородина рассказала, что Юрий Борисов напомнил ей Бодрова
26 января 2025, 17:19

Юрий Борисов (Фото: соцсети)

Номинированный на «Оскар» за роль в фильме «Анора» Юрий Борисов напомнил своей коллеге по цеху Ксении Бородиной актера Сергея Бодрова-младшего, пропавшего без вести в Кармадонском ущелье в 2002 году.
«Никто никому не помогает. У современного поколения нет ценностей. Помните, армянский священник это говорил? А тут Юра со своей ролью. Такой самый душевный, включенный. Молодец он. Напомнил мне Сергея Бодрова», — сказала телезвезда.
Бородина добавила, что, по ее мнению, персонаж Юрия самый здравомыслящий.

Бодров-младший пропал на съемках своего фильма «Связной» при сходе ледника. Тело режиссера так и не нашли. К слову, в 2022 году сообщалось, что на памятник Бодрову собрали свыше 300 тысяч рублей.

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Предательства, потеря ребенка и полное разочарование в мужчинах: куда пропала актриса Алика Смехова
26 января 2025, 17:13

Алика Смехова (Фото: соцсети)

Алика Смехова — талантливая актриса театра и кино. Изначально она хотела достигнуть успеха как певица. Сегодня на ее счету 4 студийных альбома. В конечном итоге Смехова решила посвятить себя именно актерской деятельности.
О том, что скрывается за образом женщины-вамп, как Смехова пережила многочисленные предательства и чем занимается сегодня — в материале «Радио 1».

Разносторонний талант


Алика Смехова родилась 27 марта 1968 года в семье известного актёра Вениамина Смехова и его жены радиожурналистки Аллы. Сначала у супругов родилась Елена, она росла очень артистичной и с удовольствием участвовала в самодеятельности. Алика с ранних лет мечтала стать певицей, поэтому с удовольствием занималась в музыкальной школе. Девочка любила публичные выступления и развлекала гостей исполнением песен из репертуара звезд эстрады.

Когда Алика училась во втором классе, в школу пришли представители молодёжного театра Спесивцева, которым нужны были дети для участия в постановках. На кастинг тогда пришло много школьников, но взяли далеко не всех. Смехову взяли сразу же, а её ровесники стали судачить о том, что она попала в театр только из-за своего знаменитого отца. В этот момент девочка решила доказать всем, что у неё на самом деле есть талант. Когда Алике было 12 лет, её родители расстались, что стало для нее большим ударом. Несмотря на это Алика и Вениамин Смеховы не утратили связь.

Алика Смехова и Вениамин Смехов (Фото: соцсети)

Поступление в вуз было для Алики тяжелым моментом, поскольку меньше всего она хотела, чтобы ее заподозрили в использовании влиятельности отца. По этой причине она подала документы в Гнесинское училище на факультет музыкальной комедии. Но уже через год она снова стала абитуриенткой и поступила в ГИТИС.

Желая посвятить свою жизнь эстраде, Алика все же не отказывалась от предложений режиссёров о съёмках в кино. Дебютным для неё стал фильм «Страховой агент». Настоящая слава пришла к ней после выхода сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Сыграла актриса в нём Соню Бабицкую, мечтающую выйти замуж за богатого старичка.

В период с 1996 по 2002 год Смехова записала 4 студийных альбома. Она вела телепередачи, участвовала в шоу, занималась дубляжом и написала любовный роман «А и Б сидели на трубе…»

Алика Смехова (Фото: кадр из фильма «Тонкая штучка»)

Не женщина-вамп


По словам самой Алики Смеховой, в реальной жизни она очень далека от часто создаваемого ею на экране образа женщины-вамп. Напротив, она довольно чувствительная натура, хотя все свои слабости актриса старается скрывать. Впервые замуж она вышла в 18 лет за режиссёра и сценариста Сергея Ливнева, который написал сценарий к фильму «Асса» и назвал главную героиню в честь жены. К сожалению, через шесть лет супруги развелись.

Второй брак Смеховой продлился всего два месяца. Выходя замуж за Георгия Беджамова, человека состоятельного и, как ей казалось, безумно в неё влюблённого, Алика Смехова была уверена, что будет счастлива. Но у неё очень быстро открылись глаза. Супруг не собирался хранить ей верность, а его родители не приняли Алику. Очень скоро после свадьбы она забеременела, но постоянные тревоги поставили под угрозу вероятность вынашивания ребёнка. Вскоре Смехова честно сказала, что останется с Георгией только в том случае, если родит ребенка. В результате у Алики произошел выкидыш и она ушла от мужа.

В 1999 году актриса стала женой в третий раз. В этом союзе Алика родила сына Артёма. Несмотря на рождение долгожданного ребенка, прожили супруги вместе всего семь лет. Как объясняла Смехова, причиной стало взаимное охлаждение. К тому же у артистки появился новый возлюбленный, имени которого она старается не называть до сих пор. В одном из своих интервью она рассказала, что ушла из дома, а вернулась уже со вторым сыном под сердцем. Третий брак завершился, а четвёртый так и не сложился. Мужчина, покоривший актрису, исчез в тот же миг, когда узнал о её беременности. Новорождённому сыну Макару актриса дала свою фамилию, впрочем, как и старшему Артёму.

Алика Смехова с сыновьями (Фото: соцсети)

После всех предательств и травм Алика привыкла рассчитывать исключительно на себя. В мужчинах актриса разочаровалась и теперь посвящает свое свободное время воспитанию детей и общению с близкими.

Жизнь Алики Смеховой сегодня


Сегодня Алика Смехова по-прежнему не отказывается от предложений режиссёров о съёмках, но, к сожалению, фильмы с участием актрисы выходят на экраны не так часто, как хотелось бы её многочисленным фанатам.

В 2020 году она стала артисткой МХАТа им. Горького. Смехова выступала в нескольких российских городах с музыкальным спектаклем «Дон Жуан. Нерассказанная история». В апреле 2023 года она дала концерты в Израиле, но позднее столкнулась с их отменой в Москве.

В начале 2024 года Алика снялась в праздничном выпуске шоу «Главный новогодний концерт» и спела вместе с Буйновым песню «Не перебивай». 29 декабря актриса вместе с детьми уехала из России на Кипр, чтобы провести каникулы.

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#беременность
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«Он хозяин»: Ирина Винер о браке с Алишером Усмановым
Ирина Винер не стала называть причин развода с Усмановым
26 января 2025, 16:43

Ирина Винер (Фото: kremlin.ru)

Тренер по художественной гимнастике Ирина Винер отказалась называть причины развода с российским олигархом Алишером Усмановым. Ее слова приводит издание Starhit.
«Голову вниз, когда говорит муж, и слушать внимательно. Потому что он хозяин. Он голова, ты шея. Куда шея поворачивает, туда и поворачивает голова», — сказано в публикации.
Винер уточнила, что в разводе «все законно» и «нет никаких подвохов».

Пара была в браке 30 лет, поэтому общественность была повергнута в шок, когда узнала про развод. Союз знаменитостей казался нерушимым. По словам Винер, супруг в свое время покорил ее своими «мозгами и романтикой». Остается добавить, что тема расставания болезненна для Ирины Винер.

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Три неудачных брака «дедушки русского YouTube»: как сейчас живет ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков
26 января 2025, 16:00

Алексей Лысенков (Фото: соцсети)

Алексей Лысенков — известный актёр, телережиссёр и российский шоумен. Широкой аудитории артист известен по юмористической телепрограмме «Сам себе режиссёр». Лысенков был бессменным ведущим программы на протяжении 28 лет и в 2019 году пропал из поля зрения поклонников.
О том, как сложилась жизнь артиста после закрытия проекта читайте в материале «Радио 1».

Сам себе режиссер


Фото: скриншот передачи «Сам Себе Режиссёр» ВГТРК

В 1992 году на экранах впервые появилась программа, которая стала своего рода адаптацией американского шоу America’s Funniest Home Videos, выходящего с 1989 года.
В начальных выпусках программы демонстрировались видеоматериалы, приобретённые у компании ABC и озвученные Александром Гуревичем. Первые «собственные» видеосюжеты набирались командой передачи среди знакомых и, как правило, озвучивались профессиональными актёрами. В рамках проекта были задействованы выпускники Щукинского училища, в котором ранее работал Лысенков. Среди них: Александр Жигалкин, Эдуард Радзюкевич и Фёдор Добронравов, которые присоединились к проекту в 1993 году.

«Когда мы запускали программу, не то что YouTube – самого Интернета не было как такового. И, конечно, мы не думали о том, что во многом опередим время. Прошли годы до того момента, когда журналисты меня назвали «дедушкой русского YouTube». «Сам себе режиссер» – программа знаковая. Она всю жизнь со мной, это часть меня, часть моей семьи», – поделится с журналистами Алексей Лысенков.

В 2008 году зрители получили возможность отправлять видеоматериалы через интернет. С этого момента программа начала терять популярность и постепенно сдвигаться на более раннее время в эфире.

Передача «Сам Себе Режиссёр» транслировалась в эфире второго канала до декабря 2019 года, после чего была снята с показа из-за падения рейтингов. В январе 2020 года Лысенков, автор и ведущий популярной телепередачи, обратился к своим зрителям через YouTube. В своём обращении он выразил благодарность всем, кто поддерживал проект на протяжении многих лет, и объявил о закрытии программы.

Проекты после ССР


Алексей Лысенков (Фото: соцсети)

С 2020 по 2023 год Лысенков был ведущим программы «Русское лото» на телеканале НТВ. В настоящее время он работает в утреннем шоу «Сегодня утром» на телеканале «Звезда». В этой программе ведущие и приглашённые эксперты обсуждают актуальные политические новости.

Лысенков также является радиоведущим. В настоящее время его голос можно услышать в программе «Вот ведь! Удивили!» на «Детском радио». Помимо работы на телевидении и радио, Алексей Лысенков активно занимается общественной деятельностью. В частности, он является вице-президентом «Национального антинаркотического союза». Также он входит в экспертную группу Госдумы, которая занимается вопросами профилактики и реабилитации наркозависимых. Кроме того, он возглавляет Попечительский совет общероссийской общественной организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ».

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Личная жизнь Алексея Лысенкова


Алексей Лысенков впервые связал себя узами брака с Надеждой, с которой познакомился в стенах Плехановской академии. Их союз продлился десять лет. В этом браке появилась дочь Анастасия, которая, как и отец, связала свою жизнь с искусством, став журналисткой на телеканале «Россия-24». В 2015 году артист стал дедушкой, Анастасия подарила ему внука Тимофея.

В 1998 году Алексей вступил в брак с певицей Сабиной Мурадян, и вскоре в семье появился сын Николай. Однако спустя пять лет их союз омрачили конфликты, которые привели к разводу. Несмотря на расставание, вскоре отношения между бывшими супругами наладились, и Алексей, проявив заботу, приобрёл для сына квартиру. В 2013 году Сабина с Николаем перебрались в солнечный Сочи.

В 2005 году стало известно о романтических отношениях Алексея с Ириной Чериченко, которые продлились до 2014 года. Алексей объяснил расставание тем, что их плотный график работы не позволял им проводить достаточно времени вместе.

Мария Карибская (Фото: соцсети)

В 2018 году он вновь завел роман, выбрав в качестве спутницы жизни Марию Карибскую, которая работала гримёром в популярной программе «Сам себе режиссёр».

«Первая жена была экономистом, вторая — певицей, а сейчас у меня жена, можно сказать, с телевидения. Как я шучу — надо же было хоть что-то забрать из программы «Сам себе режиссер» в личное пользование. И вот мой гример из передачи — Мария Карибская — уже несколько лет является моей гражданской женой. Мы это не скрываем, но особо и не афишируем. Она не любитель личную жизнь делать публичной, и я после многих обстоятельств тоже не очень люблю это делать», — делился Алексей с изданием starhit.ru несколько лет назад.

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