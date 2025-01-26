Меняли страны и мужей: что случилось со звездами легендарного дуэта «Сестры Зайцевы», как они выглядят и где живут

Сестры Зайцевы (Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»)
«Сестры Зайцевы» — российский женский вокальный дуэт близнецов Татьяны Зайцевой и Елены Зайцевой, ставший известным благодаря песне «А мы идём в кино». Более широкую популярность дуэт получил с подачи Филиппа Киркорова в 1991 году.
О том, как сейчас живут знаменитые сестры Зайцевы, расскажет редакция «Радио 1».
Елена и Татьяна Зайцевы родились 16 декабря 1953 года в Воронеже. Отец был офицером, а мама — оперной певицей. С малых дет девочки начали увлекаться музыкой. Каждая из сестер в глубине души мечтала о том, чтобы в будущем стать звездой. Раннее детство девочек проходило в Германии, поскольку их отец проходил там службу, однако среднюю школу Зайцевы заканчивали уже в Калуге.
В семидесятых годах юные красавицы принимали участие в конкурсе в Сочи. Они покорили жюри и одержали победу. После окончания школы Елена и Татьяна решили поехать в Москву. Однако они не предупредили родителей и попросту сбежали из дома. В дальнейшем им удалось стать студентками Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства.
Через некоторое время сестрам удалось записать композицию «А мы идем в кино». В 18 лет, в 1971 году Елена Зайцева вышла замуж за немца по имени Рольф и уехала жить в Висбаден. В этот же период Татьяна всевозможными способами пыталась выстроить успешную карьеру и специально для этого принимала участие в различных конкурсах. Однажды она выступала в театре «Варьете», где ей посчастливилось познакомиться с известными исполнителями.
В 1991 году Таня предложила сестре вернуться в Россию, чтобы заняться совместной певческой карьерой. Через несколько лет девушкам удалось выпустить целый альбом песен, который назывался «Случайные встречи». Примечательно, что дуэт сразу же полюбился публике. Песня «Сестра», текст которой рассказывает слушателям о переживании двух сестёр, одна из которых живёт в Москве, а другая — в Амстердаме, стала самой известной песней дуэта. Зайцевы впервые исполнили её на концерте в ГЦКЗ «Россия» в Москве в 1994 году.
Муж Татьяны, который был продюсером, организовал для группы концерты в других странах. Таким образом, девушки побывали в США, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Японии. В 2000-х они снова оказались в России, однако популярность дуэта существенно снизилась.
Елена вышла замуж в 1971 году. Ее мужем стал Рольф Нойманн. Несмотря на то, что у мужчины была семья, он по уши влюбился в русскую певицу. Для самой Елены это была возможность уехать из страны и посмотреть мир. Однако их брак не оказался крепким и завершился разводом. Певица чувствовала себя домработницей в заточении, однако супруга все это устраивало. Последней каплей стала беременность Елены. Дети мужчины от первого брака настояли на том, чтобы она сделала аборт, а сам Рольф полностью поддержал детей. Елена послушалась, но после этого настояла на разводе. Больше детей иметь она не смогла.
Елена Зайцева одна долго не оставалась. Вскоре за ней начал ухаживать женатый Отто Лауингер. Он увидел Зайцеву, когда она выступала в кафе. Мужчина был женат на стюардессе, по этой причине Елена не стала начинать отношения. Через некоторое время супруга Отто погибла в авиакатастрофе, и только тогда Зайцева позволила надеть себе кольцо на безымянный палец. К сожалению, этот брак тоже не был счастливым. Пилот начал изменять Елене, и она решила, что наконец пора вернуться в Россию.
Вскоре и Татьяна Зайцева вышла замуж за Юрия Черенкова. После нескольких лет совместной жизни, женщина родила сына Алексея, а потом развелась с мужем.
Следующим супругом Татьяны стал продюсер Ник Виссоковский. Он помог близняшкам и прочно вошел в их жизнь, влюбившись в Татьяну. На тот момент Зайцева уже разошлась с первым мужем и растила сына. Виссоковский очаровал звезду и заодно организовал Зайцевым масштабное шоу, с которым они впоследствии долгие годы выступали в США. Поэтому на какое-то время троица покинула Россию.
Миллионное состояние и трагедия сестер
Вернулись в Россию Зайцевы в начале 2000-х. Здесь дуэт уже не сильно помнили, но сестер это не особо волновало. Жизнь блондинок была устроена благодаря обеспеченному и щедрому супругу Татьяны. Он взял под свое крыло не только жену, но и ее сестру.
По словам предпринимателя, он не в силах отказать обеим женщинам в их желаниях. Так, например, он поддержал желание сестер приютить 18 бездомных собак.
В 2015 году трагически скончался сын Татьяны – Алексей. Он увлекался паркуром и неудачно сорвался с крыши вагона в метро. Обе сестры тяжело переживали утрату, так как растили мальчика вместе. Справиться с болью утраты певицам помог маленький сын Алексея – Максим. Бабушки души не чают в мальчика и принимают активное участие в его воспитании. Кстати, крестным отцом малыша стал Ник Виссоковский. Татьяна утверждает, что супруг заменил мальчику родного папу.
Сестры Зайцевы — редкий пример, когда потеря популярности не отразилась пагубно на жизни. Женщины не нуждаются в деньгах и активно принимают участие в различных шоу. В 2024 году им исполнился 71 год, однако выглядят они намного моложе.
У Зайцевых есть недвижимость по всему миру: огромный особняк во Флориде с вертолетной площадкой, ресторан на Кипре, дом в России. Однако жить Елена и Татьяна предпочитают в России, так как именно здесь они чувствуют себя лучше всего.
На протяжении последних лет сестры принимали участие в проекте «Ну-ка, все вместе!». Также исполнительницы побывали в шоу «Звезды сошлись». Накануне сестры Зайцевы приняли участие в передаче «Привет, Андрей!», которая была посвящена празднику Татьянин день.
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Биография сестер Зайцевых
Елена и Татьяна Зайцевы родились 16 декабря 1953 года в Воронеже. Отец был офицером, а мама — оперной певицей. С малых дет девочки начали увлекаться музыкой. Каждая из сестер в глубине души мечтала о том, чтобы в будущем стать звездой. Раннее детство девочек проходило в Германии, поскольку их отец проходил там службу, однако среднюю школу Зайцевы заканчивали уже в Калуге.
В семидесятых годах юные красавицы принимали участие в конкурсе в Сочи. Они покорили жюри и одержали победу. После окончания школы Елена и Татьяна решили поехать в Москву. Однако они не предупредили родителей и попросту сбежали из дома. В дальнейшем им удалось стать студентками Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства.
Начало творческой деятельности
Через некоторое время сестрам удалось записать композицию «А мы идем в кино». В 18 лет, в 1971 году Елена Зайцева вышла замуж за немца по имени Рольф и уехала жить в Висбаден. В этот же период Татьяна всевозможными способами пыталась выстроить успешную карьеру и специально для этого принимала участие в различных конкурсах. Однажды она выступала в театре «Варьете», где ей посчастливилось познакомиться с известными исполнителями.
В 1991 году Таня предложила сестре вернуться в Россию, чтобы заняться совместной певческой карьерой. Через несколько лет девушкам удалось выпустить целый альбом песен, который назывался «Случайные встречи». Примечательно, что дуэт сразу же полюбился публике. Песня «Сестра», текст которой рассказывает слушателям о переживании двух сестёр, одна из которых живёт в Москве, а другая — в Амстердаме, стала самой известной песней дуэта. Зайцевы впервые исполнили её на концерте в ГЦКЗ «Россия» в Москве в 1994 году.
Сестры Зайцевы (Фото: кадр из выступления «Сестра»)
Муж Татьяны, который был продюсером, организовал для группы концерты в других странах. Таким образом, девушки побывали в США, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Японии. В 2000-х они снова оказались в России, однако популярность дуэта существенно снизилась.
Личная жизнь сестер Зайцевых
Елена вышла замуж в 1971 году. Ее мужем стал Рольф Нойманн. Несмотря на то, что у мужчины была семья, он по уши влюбился в русскую певицу. Для самой Елены это была возможность уехать из страны и посмотреть мир. Однако их брак не оказался крепким и завершился разводом. Певица чувствовала себя домработницей в заточении, однако супруга все это устраивало. Последней каплей стала беременность Елены. Дети мужчины от первого брака настояли на том, чтобы она сделала аборт, а сам Рольф полностью поддержал детей. Елена послушалась, но после этого настояла на разводе. Больше детей иметь она не смогла.
Елена Зайцева одна долго не оставалась. Вскоре за ней начал ухаживать женатый Отто Лауингер. Он увидел Зайцеву, когда она выступала в кафе. Мужчина был женат на стюардессе, по этой причине Елена не стала начинать отношения. Через некоторое время супруга Отто погибла в авиакатастрофе, и только тогда Зайцева позволила надеть себе кольцо на безымянный палец. К сожалению, этот брак тоже не был счастливым. Пилот начал изменять Елене, и она решила, что наконец пора вернуться в Россию.
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Вскоре и Татьяна Зайцева вышла замуж за Юрия Черенкова. После нескольких лет совместной жизни, женщина родила сына Алексея, а потом развелась с мужем.
Следующим супругом Татьяны стал продюсер Ник Виссоковский. Он помог близняшкам и прочно вошел в их жизнь, влюбившись в Татьяну. На тот момент Зайцева уже разошлась с первым мужем и растила сына. Виссоковский очаровал звезду и заодно организовал Зайцевым масштабное шоу, с которым они впоследствии долгие годы выступали в США. Поэтому на какое-то время троица покинула Россию.
Миллионное состояние и трагедия сестер
Вернулись в Россию Зайцевы в начале 2000-х. Здесь дуэт уже не сильно помнили, но сестер это не особо волновало. Жизнь блондинок была устроена благодаря обеспеченному и щедрому супругу Татьяны. Он взял под свое крыло не только жену, но и ее сестру.
По словам предпринимателя, он не в силах отказать обеим женщинам в их желаниях. Так, например, он поддержал желание сестер приютить 18 бездомных собак.
В 2015 году трагически скончался сын Татьяны – Алексей. Он увлекался паркуром и неудачно сорвался с крыши вагона в метро. Обе сестры тяжело переживали утрату, так как растили мальчика вместе. Справиться с болью утраты певицам помог маленький сын Алексея – Максим. Бабушки души не чают в мальчика и принимают активное участие в его воспитании. Кстати, крестным отцом малыша стал Ник Виссоковский. Татьяна утверждает, что супруг заменил мальчику родного папу.
После сцены
Сестры Зайцевы — редкий пример, когда потеря популярности не отразилась пагубно на жизни. Женщины не нуждаются в деньгах и активно принимают участие в различных шоу. В 2024 году им исполнился 71 год, однако выглядят они намного моложе.
У Зайцевых есть недвижимость по всему миру: огромный особняк во Флориде с вертолетной площадкой, ресторан на Кипре, дом в России. Однако жить Елена и Татьяна предпочитают в России, так как именно здесь они чувствуют себя лучше всего.
Сестры Зайцевы (Фото: соцсети)
Последние новости
На протяжении последних лет сестры принимали участие в проекте «Ну-ка, все вместе!». Также исполнительницы побывали в шоу «Звезды сошлись». Накануне сестры Зайцевы приняли участие в передаче «Привет, Андрей!», которая была посвящена празднику Татьянин день.
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