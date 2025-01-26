Меняли страны и мужей: что случилось со звездами легендарного дуэта «Сестры Зайцевы», как они выглядят и где живут

Дочь Веру и сына Ивана привела на одно из популярных телешоу актриса Александра Ребенок, известная по сериалу «Содержанки». Фотографию с детьми селебрити опубликовала в социальных сетях. Мальчику семь лет, а девочке четыре года. Ребята появились на свет от брака с артистом Алексеем Вертковым.