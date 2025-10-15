Алтай вводит жесткие ограничения на продажу алкоголя
Власти Республики Алтай планируют серьезно ужесточить правила продажи алкоголя. Причиной называют высокую смертность, которая с начала года превысила рождаемость, сообщают «Аргументы недели».
Среди основных причин — ДТП по вине пьяных водителей и отравления суррогатным алкоголем. На ближайшем заседании правительства будут рассмотрены следующие меры:
- полный запрет на алкомаркеты в жилых домах и вблизи школ и детсадов;
- сокращение времени продажи: в будни — с 11:00 до 19:00, в пятницу — до 16:00, а в выходные и праздники — полный запрет;
- убрать алкоголь и табак из прикассовых зон;
- ликвидировать бары-«наливайки» в жилых кварталах.