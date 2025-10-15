Алтай вводит жесткие ограничения на продажу алкоголя

15 октября 2025, 12:21

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Власти Республики Алтай планируют серьезно ужесточить правила продажи алкоголя. Причиной называют высокую смертность, которая с начала года превысила рождаемость, сообщают «Аргументы недели».





Среди основных причин — ДТП по вине пьяных водителей и отравления суррогатным алкоголем. На ближайшем заседании правительства будут рассмотрены следующие меры:

