Алтай вводит жесткие ограничения на продажу алкоголя

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Власти Республики Алтай планируют серьезно ужесточить правила продажи алкоголя. Причиной называют высокую смертность, которая с начала года превысила рождаемость, сообщают «Аргументы недели».



Среди основных причин — ДТП по вине пьяных водителей и отравления суррогатным алкоголем. На ближайшем заседании правительства будут рассмотрены следующие меры:

  • полный запрет на алкомаркеты в жилых домах и вблизи школ и детсадов;
  • сокращение времени продажи: в будни — с 11:00 до 19:00, в пятницу — до 16:00, а в выходные и праздники — полный запрет;
  • убрать алкоголь и табак из прикассовых зон;
  • ликвидировать бары-«наливайки» в жилых кварталах.
Губернатор Андрей Турчак подчеркивает, что цель — не закрыть точки, а перевести их на торговлю безалкогольными продуктами. Он назвал эти меры необходимыми для здоровья населения и будущего детей.

Дайана Хусинова

