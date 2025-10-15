Появились подробности о госпитализированном после увольнения самарском чиновнике
Полномочия уволенного главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова должны были истечь 29 октября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Такой вывод агентство сделало исходя из даты избрания Жидкова — 29 октября 2020 года. В России главы районов обычно избираются на 5 лет.
Напомним, 14 октября губернатор региона Вячеслав Федорищев обматерил Жидкова и отстранил его от должности. Причиной такой реакции стала разбитая табличка, посвященная героям Великой Отечественной войны, на которую обратил внимание Федорищев. Сам Жидков признавался, что не понимает, за что его уволили.
После отставки экс-чиновника появилась новость о его проблемах со здоровьем. Сейчас он находится в больнице в отделении кардиологии с гипертоническим кризом.
