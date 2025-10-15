Глава ФПБК призвал лишать иноагентов российского гражданства

15 октября 2025, 12:10

Глава ФПБК Бородин призвал лишить иноагентов и экстремистов гражданства России

Фото: istockphoto / Pavel Starikov

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что людей, признанных иностранными агентами или экстремистами, следует лишать российского гражданства. Он отметил, что такая мера будет способствовать развитию страны.





По словам Бородина, многие иностранные агенты получают значительные пенсии и могут размещать средства на банковских счетах, увеличивая свои доходы.





«Если человек признан иностранным агентом или экстремистом, это свидетельствует о том, что он сотрудничает с западными организациями и получает за это финансирование. Зачем нам такие люди?» — недоумевает он.

«Некоторые могут считать эту меру радикальной и обвинять нас в хайпе. Но мы действуем не ради шумихи, а чтобы уменьшить количество предателей в нашей стране и обеспечить её развитие. Эти люди оскорбляют нашу страну, власти и солдат, защищающих родину. Они часто поддерживают ЛГБТ-тему*. Их влияние на молодежь вызывает беспокойство. Поэтому необходимо лишать таких личностей гражданства РФ. Если они предали родину и уехали, пусть уезжают навсегда», — заключил Бородин.