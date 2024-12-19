«Альтушка с Госуслуг»: Милонов предложил альтернативу порнографии

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что слова президента Путина о запрете порносайтов перекликаются с его идеей создания на портале «Госуслуг» сервиса для знакомств.
В разговоре с изданием «Газета.ру» парламентарий, являющийся членом комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, выразил мнение, что такая услуга станет альтернативой порнографии.
Милонов отметил, что его предложение было поддержано россиянами, он получил немало сообщений об этом, люди даже сочинили песню под названием «Альтушка с Госуслуг». Такой сервис нужен людям, чтобы иметь возможность найти свою половинку.
«Кому нужна будет эта порнография? Одиночкам, либералам, курителям вейпов, а нормальным людям не нужна будет. Познакомятся и все чин чинарем», — заявил депутат.
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Милонов отметил, что его предложение было поддержано россиянами, он получил немало сообщений об этом, люди даже сочинили песню под названием «Альтушка с Госуслуг». Такой сервис нужен людям, чтобы иметь возможность найти свою половинку.
«Кому нужна будет эта порнография? Одиночкам, либералам, курителям вейпов, а нормальным людям не нужна будет. Познакомятся и все чин чинарем», — заявил депутат.
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Александр Бойцов