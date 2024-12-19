Госдума: Альтернативы порнографии быть не может

Елена Драпеко (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Альтернатива порнографии невозможна, поскольку у данного термина отсутствует определение. Об этом заявила председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко.
В разговоре с изданием «Газета.ру» она предложила разделить порнографию и эротику. Вторую, считает она, нужно оставить доступной для россиян, а первую — нет. Это был комментарий на слова президента о том, что посещение порносайтов — проблема многих стран, и что решить ее можно, предложив россиянам интересную альтернативу.
Она считает, что надо чётко разделить эротику и порнографию, для чего последней необходимо дать конкретное определение. При этом эротику следует оставить доступной, а порнографию запретить наравне с зоофилией и прочими извращениями, заключила Драпеко.
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«Не может быть альтернативы. Порнография вообще запрещена конвенцией Организации объединенных наций. Проблема только в одном — нет определения, что такое порнография», — заявила парламентарий.
Она считает, что надо чётко разделить эротику и порнографию, для чего последней необходимо дать конкретное определение. При этом эротику следует оставить доступной, а порнографию запретить наравне с зоофилией и прочими извращениями, заключила Драпеко.
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Александр Бойцов