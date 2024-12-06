Директор турклуба снял детское порно и распространил его в соцсетях

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В фитнес-клубе World Class в конце октября директор турклуба «Мен Тревел» Андрей К. снял обнажённого мальчика, пока тот переодевался, и выложил видео в соцсети, возбуждено уголовное дело.
Как пишет Telegram-канал SHOT, полиция нашла видео на одном из гаджетов преступника. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее Андрей К. привлекался за организацию поездок для ЛГБТ*-групп. На суде он утверждал, что его клиенты ездили на рыбалку, а также путешествовали по Волге и Подмосковью, но никаких непотребств там не было.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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