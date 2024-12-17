Милонов предложил запретить брать с россиянок деньги за поиск партнеров

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести законодательный запрет на взимание платы с россиянок, которые ищут партнеров через брачные агентства. При этом, по его мнению, брать деньги с мужчин за такие услуги запрещать не стоит.
«Предлагаю законодательно запретить брать деньги за эти услуги с женщин. Мужик хочет искать — пусть платит, если он по каким-то причинам не способен сам найти невесту. Женщинам же — бесплатно должно быть», — заявил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».В то же время депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил ввести еще один запрет — на дарение алкогольных напитков. Его инициативу в разговоре с RT прокомментировал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, отметив, что логика в подобной мере есть, но предусматривать в ней наказание в виде штрафов явно не стоит.
«Это проблема, которая легко решается. Однако я могу согласиться с тем, что спиртные напитки не должны превращаться в те самые универсальные подарки и их вручение не должно быть нормой. Это плохая практика и плохая традиция, от которой надо постепенно отказываться», — пояснил эксперт.Читайте также:
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