Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

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Суд в Таганском районе Москвы наложил штраф в размере 4 миллиона рублей на компанию Google за отказ ограничить доступ к видеоролику на YouTube, содержащему информацию, запрещенную на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.
Протокол был составлен из-за отказа компании ограничить доступ к контенту на YouTube, который содержал информацию, запрещенную к распространению на территории России. Санкция статьи Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
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