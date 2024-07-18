Амбассадорами проекта «ТопБЛОГ» от Подмосковья стали музыкант Бурдаева и спортсмен Корпачев

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
34 амбассадора Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» выбраны в 23 регионах страны. Это первый в России образовательный проект для блогеров, сообщили в пресс-службе организаторов проекта.
Официальными представителями стали талантливые и амбициозные авторы социально-значимого и полезного контента. Московскую область будут представлять музыкант из Химок, победитель третьего сезона проекта Екатерина Бурдаева, а также спортсмен из Одинцова, финалист второго сезона Павел Корпачев.
Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Бурдаева – талантливый энтомузыкант, композитор, обладатель премии Russian World Music Awards. Входит в топ-10 лучших этномузыкантов России, играет на 20 инструментах от балалайки до ханга. Как гуслеблогер продвигает в медиа русскую традиционную культуру, смыслы и ценности русского народа.
Проект «ТопБЛОГ» помог Екатерине осуществить давнюю мечту. В прошлом году она запустила на площадке «Одноклассники» музыкальное шоу «Инструмент Эпохи», которое посмотрели уже более 10 млн человек.
Павел Корпачев ведет популярный канал на площадке «Дзен», посвящённый здоровью, тренировкам и правильному питанию. Более 2 тыс. его статей набрали почти 40 млн просмотров, а видеоролики посмотрели порядка 30 млн раз.
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Жители Московской области могут стать участниками нового сезона проекта, подав заявку на сайте.
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Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Бурдаева – талантливый энтомузыкант, композитор, обладатель премии Russian World Music Awards. Входит в топ-10 лучших этномузыкантов России, играет на 20 инструментах от балалайки до ханга. Как гуслеблогер продвигает в медиа русскую традиционную культуру, смыслы и ценности русского народа.
Проект «ТопБЛОГ» помог Екатерине осуществить давнюю мечту. В прошлом году она запустила на площадке «Одноклассники» музыкальное шоу «Инструмент Эпохи», которое посмотрели уже более 10 млн человек.
«Именно победа в проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» вселила в меня уверенность, что развитие соцсетей даёт шанс быть услышанной, продвигать в медиа свои идеи. Меня стали приглашать в шоу и на телевидение в качестве артиста и лектора. Также запустила свой онлайн-курс по обучению», – отметила Бурдаева.Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Павел Корпачев ведет популярный канал на площадке «Дзен», посвящённый здоровью, тренировкам и правильному питанию. Более 2 тыс. его статей набрали почти 40 млн просмотров, а видеоролики посмотрели порядка 30 млн раз.
«Мой блог – о здоровье, тренировках, питании, мотивации и долголетии. Здесь вы не только найдёте полезную информацию, но и получите поддержку единомышленников», – рассказал Павел.Участие в проекте «ТопБЛОГ» подарило ему возможность расширить аудиторию. Его приглашают в качестве эксперта в области здорового образа жизни на телепередачи и профильные события.
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Жители Московской области могут стать участниками нового сезона проекта, подав заявку на сайте.
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Лора Луганская