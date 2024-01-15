Нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее

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Участник из Тюмени, который выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража «Русского лото» обратился за выигрышем. Об этом сообщил представитель «Гослото» изданию РИА Новости.
«Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — сообщили в компании.1 января появилась информация о том, что по итогам 1526-го тиража «Русского лото» в РФ появился третий лотерейный миллиардер. Лотерейный билет был приобретен в фирменной точке продаж в тюменском торговом центре. После объявления победителя участника не могли отыскать.
Ранее сообщалось, что едагог сельской школы в Новосибирской области выиграла миллион рублей в лотерее и отдала выигрыш маме. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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