Американец приехал на Дальний Восток, чтобы проверить, опасно ли туристам находиться в РФ

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Американский турист Эйвери Хоталинг решил провести эксперимент и посетить РФ для того, чтобы узнать, насколько опасно для граждан США находиться здесь. Об этом сообщает АСТВ.
Посещение России оставило у Хоталинга положительные впечатления. Особенно он выделил архитектуру Владивостока и Санкт-Петербурга, а также красоту российских девушек.
По словам туриста, в России проживают очень добрые и гостеприимные люди. Хоталинг также рассматривал возможность переезда в РФ, однако он посчитал этот шаг очень тяжелым. Важную роль в этом вопросе сыграли санкции и невозможность полной ассимиляции.
Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за мелкое хулиганство. Американец в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в детской библиотеке и там же уснул.
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По словам туриста, в России проживают очень добрые и гостеприимные люди. Хоталинг также рассматривал возможность переезда в РФ, однако он посчитал этот шаг очень тяжелым. Важную роль в этом вопросе сыграли санкции и невозможность полной ассимиляции.
Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за мелкое хулиганство. Американец в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в детской библиотеке и там же уснул.
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Екатерина Коршунова