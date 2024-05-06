Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel
Сотрудники полиции в Калининграде привлекли к административной ответственности москвича, который распивал спиртные напитки на карнизе музея. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Уточняется, что мужчина заснул после выпитой бутылки шампанского. Причиной такого поступка стала ссора с девушкой.
В отношении россиянина составлен протокол об административном правонарушении. Размер штрафа по данному протоколу варьируется от 500 до 1500 рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. В правоохранительные органы обратилась посетительница ресторана, которая сообщила, что неизвестный мужчина употребил наркотики на её глазах, начертил себе ещё одну дорожку прямо на столе и вышел.
Читайте также:
Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет
Тело 17-летнего парня нашли в номере отеля в Казани, куда он заселился с «мамой»
Москвич оставил наркотики вместе со своими документами на столике во «Вкусно и точка»
В отношении россиянина составлен протокол об административном правонарушении. Размер штрафа по данному протоколу варьируется от 500 до 1500 рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. В правоохранительные органы обратилась посетительница ресторана, которая сообщила, что неизвестный мужчина употребил наркотики на её глазах, начертил себе ещё одну дорожку прямо на столе и вышел.
Читайте также:
Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет
Тело 17-летнего парня нашли в номере отеля в Казани, куда он заселился с «мамой»
Москвич оставил наркотики вместе со своими документами на столике во «Вкусно и точка»
Екатерина Коршунова