Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф

Турист, распивавший алкоголь на карнизе музея в Калининграде, получил штраф

В Калининграде москвич, распивавший алкоголь на карнизе музея, получил штраф
06 мая 2024, 20:05
Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Сотрудники полиции в Калининграде привлекли к административной ответственности москвича, который распивал спиртные напитки на карнизе музея. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
Уточняется, что мужчина заснул после выпитой бутылки шампанского. Причиной такого поступка стала ссора с девушкой.

В отношении россиянина составлен протокол об административном правонарушении. Размер штрафа по данному протоколу варьируется от 500 до 1500 рублей.



Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. В правоохранительные органы обратилась посетительница ресторана, которая сообщила, что неизвестный мужчина употребил наркотики на её глазах, начертил себе ещё одну дорожку прямо на столе и вышел.

Читайте также:

Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет

Тело 17-летнего парня нашли в номере отеля в Казани, куда он заселился с «мамой»

Москвич оставил наркотики вместе со своими документами на столике во «Вкусно и точка»
#алкоголь
#калининград
#мужчина
#конфликт
#отношения
#полиция
#штраф
Подросток-мигрант ворвался с ножом в храм накануне Пасхи и ранил ножом охранника
В Новосибирске задержали 16-летнего подростка, который напал с ножом на храм
06 мая 2024, 20:10

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Новосибирске накануне пасхи 16-летний Абдуллох А., вооружённый ножом, напал на храм. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл 3 мая. Подросток в маске ворвался в храм в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая». Когда охранник попытался задержать парня, он достал нож и ударил клинком в голову и ключицу мужчины. Раненому удалось отбиться от подростка и нажать тревожную кнопку.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника. Охранника госпитализировали.

Правоохранителям удалось установить личность подростка, после чего дело было передано в Следственный комитет.

Читайте также:

Школьник-мигрант угрожал расправой семье одноклассницы за отказ встречаться

МИД Казахстана отозвал советника посла в ОАЭ после заявления его жены о насилии

Тело 17-летнего парня нашли в номере отеля в Казани, куда он заселился с «мамой»
#мигрант
#подросток
#нападение
#храм
#нож
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьник-мигрант угрожал расправой семье одноклассницы за отказ встречаться
В Мытищах школьник-мигрант угрожал семье одноклассницы за отказ встречаться
06 мая 2024, 19:36

Фото: iStock/Dzurag

В Мытищах школьник-мигрант угрожает однокласснице и её семье расправой из-за того, что девушка не хочет встречаться с ним. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, 16-летняя ученица 9 класса МБОУ гимназии №17 несколько раз отказывала на предложения встречаться молодому человеку по имени Бурхивали. Однако он не успокаивался и стал слишком назойливым, но школьница вновь и вновь отказывала ему.

Тогда парень стал угрожать ей и семье девушки. При этом известно, что подросток ведёт телеграм-канал, где выкладывает свастики, картинки динамита и другие.

Молодого человека задержали. По факту угроз возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Петрозаводске школьник-сатанист изрезал ножом двух девушек

Школьник назвал себя Гитлером и заставил детей выкрикивать нацистские лозунги

«На глазах у всех»: В США школьник отгрыз учителю большой палец
#сша
#подросток
#дело
#уголовное дело
#школьник
#школьница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жена дипломата Казахстана заявила о насилии на протяжении 10 лет
Жена дипломата Казахстана Мамаша сообщила постоянном о домашнем насилии
06 мая 2024, 18:47

Фото: iStock/Pranithan Chorruangsak

Карина Мамаш — жена советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша — заявила о постоянном домашнем насилии со стороны супруга на протяжении десяти лет. Об этом информирует zerkalo.io.
Мамаш сообщила о том, что ее мужа должны лишить статуса дипломата и посадить в тюрьму за все издевательства, которые он совершал над ней. По ее словам, 5 мая Сакен ударил и старшую сестру, которая приехала к семейной паре погостить.

Согласно информации источника, МИД республики отозвал Мамаша в Казахстан, его делом будут заниматься правоохранительные органы.

Напомним, в настоящее время судебные разбирательства проходят по делу убийства Салтанат Нукеновой. Ее нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.

Читайте также:

Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором

В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами

Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге
#казахстан
#мид
#министр
#избиение
#насилие
#суд
#дипломат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Камеры отследили шашлычников, отомстивших подмосковным лесничим за штраф
06 мая 2024, 18:35

Фото: Istockphoto / Yori Meirizan

Любители шашлыков отомстили инспекторам Комитета лесного хозяйства, которые пресекают действия нарушителей правил нахождения в лесу. Обиду за недожаренный шашлык они выместили на патрульной машине, проколов все четыре колеса, сообщили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
«Представители Истринского лесничества вместе с сотрудниками МЧС и полицией ловили тех, кто решил в праздник пожарить в лесу шашлыки, рискуя вызвать лесной пожар. Нарушителям такие действия лесной охраны не понравились, да и штраф им грозил немалый. Вот и отомстили, решившись на преступление и проколов колёса служебного транспорта. Однако камеры хулиганов зафиксировали, водитель служебного транспорта написал заявление в полицию. Наказания не избежать», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная или уголовная ответственность. Физическим лицам грозит штраф до 60 тыс. рублей, должностным – до 110 тыс. рублей, юрлицам – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.

В комитете добавили, что в случае обнаружения возгорания следует немедленно сообщить на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб на территории России 112.

Читайте также:

Шашлык за 2 млн рублей: жителям Ступина напомнили о штрафах за костры в лесах

В Балашихе разыскивают людей, устроивших лесной пожар

В Раменском потушили лесной пожар на площади 2 га
#шашлык
#штраф
#нарушения
#лесные пожары
#лесник
#подмосковье
#московская область
#комлесхоз мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Казахстана отозвал советника посла в ОАЭ после заявления его жены о насилии
06 мая 2024, 17:39

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

МИД Казахстана в срочном порядке отозвал на родину советника посольства в ОАЭ Сакена Мамаша после заявления его жены о многолетних избиениях и насилии. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в беседе с РИА Новости.
Супруга советника посольства Казахстана в ОАЭ Карина Мамаш 6 мая опубликовала на своей странице в соцсети видеообращение, в котором рассказала, что на протяжении 10 лет подвергается насилию со стороны супруга. На её лице видны синяки и шишка на лбу.

Женщина также рассказала, что накануне супруг избил её сестру, которая приехала в гости. Карина Мамаш требует от государства защиты, поскольку в опасности находится не только она, но и члены её семьи, включая детей.

Напомним, что 15 апреля президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей.

Читайте также:

МВД: США выдали россиянина, обвиняемого в похищении своей дочери и насилии

СК начал проверку сведений о насилии в детском саду Севастополя

В Кемеровской области многодетного отца подозревают в насилии над тремя дочками
#казахстан
#мид
#посольство
#насилие
#женщина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уехавших из России экс-замминистра и журналиста повторно объявили в розыск
06 мая 2024, 17:19

Фото: iStock/TheaDesign

МВД РФ повторно объявило в розыск экс-замминистра энергетики России Владимира Милова* и журналиста Александра Невзорова*, пишет Коммерсантъ.
Карточка с его инициалами появилась в базе данных ведомства. Статья, по которой он разыскивается, в базе не указана. В ноябре прошлого года суд заочно приговорил экс-замминистра к восьми годам колонии за фейки о российской армии.

В базе ведомства также повторно появилась карточка с именем журналиста Александра Невзорова*. В его карточке также нет информации о вменяемой статье. В марте 2022 года в отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков об армии.

В апреле этого года СК РФ возбудил в отношении журналиста дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.

Читайте также:

Суд оштрафовал журналиста Кузнеца за работу на интернет-издание «Медуза»*

Журналиста Пивоварова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Тиньков заявил о закрытии благотворительного фонда из-за статуса иноагента

*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
#мвд
#иностранный агент
#розыск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тело 17-летнего парня нашли в номере отеля в Казани, куда он заселился с «мамой»
06 мая 2024, 16:31

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В казанском отеле «Рем» найдено тело 17-летнего молодого человека, который заселился в номер с 32-летней женщиной, представившейся его матерью. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
Перед заселением в номер женщина сообщила сотрудникам отеля, что её «сын» покинет номер поздно вечером. Ночью «родственники» устроили дебош, поэтому сотрудники гостиницы обратились в правоохранительные органы.

Женщина долго кричала, грозилась устроить погром, а под утро сбежала. После чего полицейские обнаружили в номере труп юноши. По мнению персонала отеля, постояльцы могли употреблять наркотики, что послужило причиной смерти молодого человека.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон.

Читайте также:

Сотрудники банка взяли женщину в заложники из-за долга в 860 рублей

Москвич оставил наркотики вместе со своими документами на столике во «Вкусно и точка»

В Башкирии школьницу избили и «поставили на счетчик» из-за разбитого телефона
#наркотики
#труп
#женщина
#гостиницы
#документы
#полицейские
#сотрудники
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье годовалый ребёнок заперся в машине, его вызволили спасатели
06 мая 2024, 15:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Годовалая девочка случайно заперлась одна в автомобиле. Для того, чтобы вызволить малышку, потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Инцидент произошёл в Павловском Посаде. В единую службу спасения «Система-112» обратилась женщина. Она рассказала, что усадила годовалую дочь в детское кресло на переднее сиденье и закрыла дверь, пока обходила машину, чтобы сесть за руль. За это время малышка сумела дотянуться до ключа в замке зажигания и нажать на брелоке кнопку блокировки дверей», — говорится в сообщении.
Женщина не смогла попасть в автомобиль и вызвала спасателей. Специалисты на месте попытались опустить стекло или вскрыть дверь, но попытки провалились. Тогда было принято решение разбить стекло в боковом окне. После этого машину удалось открыть.

В ходе инцидента малышка не пострадала и даже не испугалась, а с интересом следила за действиями спасателей и даже после освобождения не захотела вылезать из машины.

Читайте также:

В Можайске спасатели вытащили собаку, провалившуюся в коллектор

В Кашире спасли застрявшую в вентиляции кошку

В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла
#павловский посад
#спасатели
#девочка
#автомобиль
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД РФ переобъявило в розыск Невзорова* и Милова*
06 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/Vladimir Agapov

МВД России повторно объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* и бывшего замминистра энергетики России Владимира Малова*. Об этом сообщается в базе данных ведомства.
Отмечается, что переобъявленные в розыск иноагенты преследуются по уголовной статье, суть которой не разглашается.

Напомним, что первый раз Невзорова* объявили в розыск в мае 2022 года, а Милова* – в июне 2022 года.

Решением Басманного районного суда Москвы от февраля и ноября 2023 года Невзоров* и Милов* приговорены к восьми годам лишения свободу по делу о распространении фейковой информации о российской армии. Они будут арестованы в случае задержания на территории России.

Читайте также:

Песков объяснил розыск Порошенко и Зеленского

МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ, депутата Рады Наливайченко**

Украинских депутатов, экс-генпрокурора и телеведущих переобъявили в розыск

*признан Минюстом РФ иноагентом
*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#розыск
#мвд
#россия
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф