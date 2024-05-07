Россиянин ради выпивки попытался сбежать по простыне с 4-го этажа и упал с высоты

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Житель Петербурга решил сходить в магазин за алкоголем, но его не отпустила жена, поэтому он попытался сбежать из окна по простыням. Об этом сообщает «78.ru».
Отчаянный альпинист хотел сходить в магазин за спиртными напитками, однако его супруга была против и забрала ключи от квартиры. По этой причине мужчина связал две простыни и попытался сбежать через окно, но сорвался.
Уточняется, что петербуржец упал с высоты четвертого этажа. Мужчина выжил. Со множественными травмами его доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за то, что он в нетрезвом состоянии разбил стекло в детской библиотеке и там же уснул.
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Уточняется, что петербуржец упал с высоты четвертого этажа. Мужчина выжил. Со множественными травмами его доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за то, что он в нетрезвом состоянии разбил стекло в детской библиотеке и там же уснул.
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Екатерина Коршунова