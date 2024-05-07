Пьяным разбил стекло в детской библиотеке и уснул: В Москве арестовали американца

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Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за мелкое хулиганство. Информация следует из материалов, которые опубликованы на сайте суда.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 3 мая. Перед тем, как разбить окно и пробраться в детскую библиотеку, Никум отдыхал в баре, но там поругался с друзьями.
Он уехал на такси, однако по дороге оказался не дома, а в библиотеке на улице Народного Ополчения, где уснул. Там американца нашли сотрудники правоохранительных органов. Никум признан виновным в совершении административного правонарушения
Уточняется, что гражданин США находится в РФ по туристической многократной визе сроком 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Калининграде привлекли к административной ответственности москвича, который распивал спиртные напитки на карнизе музея.
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Он уехал на такси, однако по дороге оказался не дома, а в библиотеке на улице Народного Ополчения, где уснул. Там американца нашли сотрудники правоохранительных органов. Никум признан виновным в совершении административного правонарушения
Уточняется, что гражданин США находится в РФ по туристической многократной визе сроком 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Калининграде привлекли к административной ответственности москвича, который распивал спиртные напитки на карнизе музея.
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Екатерина Коршунова