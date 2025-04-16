Американец раскрыл причину переезда в РФ

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Причиной переезда американца Эрика Пичони в Россию стала система поддержки семей. Об этом он рассказал у себя на YouTube-канале. Мужчина воспитывает дочь в возрасте двух с половиной лет.
Пичони уточнил, что государство упрощает процесс поддержки семей. И эта поддержка, со слов американца, отличается от той, что в США. Пичони добавил, что американская страховка покрывает малую часть затрат, поэтому с рождением дочери на врачей он тратил ежемесячно тысячи долларов.
Он резюмировал, что менталитет России ему ближе, чем американский, а знакомые Печони считают, что у него «русская душа». Еще одной причиной переезда в РФ мужчина назвал безопасность.
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«Здесь, в России, мы чувствуем, что не одни», — сказал Пичони.
Он резюмировал, что менталитет России ему ближе, чем американский, а знакомые Печони считают, что у него «русская душа». Еще одной причиной переезда в РФ мужчина назвал безопасность.
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Никита Кротов