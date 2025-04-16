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В РПЦ призвали не покупать куличи в пакетах с религиозными символами

Фото: Istock/a-lesa

Фото: Istock/a-lesa

Протоиерей Михаил Потокин, временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности, призвал верующих не приобретать куличи, упакованные в пакеты с изображениями религиозных символов и святынь. Об этом пишет РИА Новости.
На пасхальной пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» он отметил, что такое отношение к святыням недопустимо и может привести к их ненадлежащему использованию.

«Не будем покупать пакеты с изображениями святых или религиозных сцен, чтобы потом это всё не выбрасывалось в помойки», – подчеркнул священнослужитель.

Он добавил, что выбор более скромной упаковки для куличей поможет сохранить уважение к святыням и позволит использовать их по назначению. Потокин выразил надежду, что торговля быстро отреагирует на эти рекомендации.

Скоро православные верующие будут отмечать самый главный и великий праздник — Пасху. Согласно статистике, это третье по популярности торжество в России. Про его историю и традиции расскажет «Радио 1».

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#рекомендации
#выбор
«Атмосферный фронт»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
Синоптик Варакин: на Москву придет атмосферный фронт с небольшими осадками
16 апреля 2025, 18:06

Фото: iStock/Andrey Rykov

Погода в Москве и области радует горожан солнцем и теплом. Кажется, что наступила не весна, а настоящее лето. Но долго ли продержится такой зной, и стоит ли опасаться чего-то зимнего?
Начальник ситуационного центра «Росгидромета» Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что до Пасхи включительно температура воздуха в Москве и области будет почти июньская.

«Температура будет на 5−7 градусов выше нормы и в Москве, и в Подмосковье, и в ближайших субъектах. Везде температуры будут зашкаливать, если по меркам апреля. Единственное, 17 апреля пройдет атмосферный фронт с небольшими осадками», — сказал синоптик.

По его словам, дальше температура по области будет достигать 22 градусов, а где-то и 25, а ночью до 12 градусов.

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#лето
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В столице проверят бар, в котором отмечали день рождения Пугачёвой
Бородин проверит столичный бар после празднования дня рождения Пугачёвой
16 апреля 2025, 18:00

Алла Пугачёва (Фото: Instagram**, @alla_orfey)

Бар в Москве, где 15 апреля отмечали день рождения уехавшей из России певицы Аллы Пугачёвой, проверят. С таким заявлением выступил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Во вторник в заведении собрались поклонники Примадонны, её директор Елена Чупракова, критик Артур Гаспарян, бывшая домработница Людмила Дороднова. Они поздравляли любимую певицу.

По словам главы ФПБК, бар, где прошло мероприятие, следует закрыть.
«Такое заведение надо закрыть. Мы инициируем сегодня проверку бара, вплоть до того, как они платят налоги», — заявил Бородин изданию «Абзац».
Отдельно проверку проведут в отношении организаторов праздника. Глава ФПБК отметил, что люди понимали, куда шли.

Во вторник, 15 апреля, Алле Борисовне исполнилось 76 лет. В честь дня рождения певицы её супруг Максим Галкин* выложил фотографии в соцсети.

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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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День Иосифа Песнопевца 17 апреля: что нужно делать, чтобы сохранить здоровье и воплотить задуманное, народные приметы
16 апреля 2025, 18:00

Фото: iStock/mbolina

В народном календаре 17 апреля называют днем Иосифа Песнопевца или Ольховые смотрины. С незапамятных времён после этого дня можно услышать голос сверчка и журавлиные песни, а также в этот день начинает цвести ольха.
Православные верующие сегодня почитают преподобного Иосифа Песнописца. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Elena Odareeva

Преподобный Иосиф Песнописец родился примерно в 816 году на Сицилии. В детстве он вместе с родителями переехал на Пелопоннес. В 15 лет он ушёл в монастырь в Фессалониках, где прославился своим благочестием, трудолюбием и кротостью и был посвящен в сан пресвитера.

Позже Иосиф стал учеником преподобного Григория Декаполита и вместе с ним отправился в Константинополь, где активно защищал веру от иконоборцев. Когда пришло время просить помощи у римского правителя, было решено отправить послом преподобного Иосифа как наиболее стойкого и красноречивого. По пути на него напали арабские пираты и увезли на остров Крит.

В плену Иосиф провёл шесть лет, но не терял стойкости духа и поддерживал других заключённых. В ночь перед Рождеством ему явился святитель Николай Мирликийский и сообщил о прекращении гонений. Освободившись, Иосиф вернулся в Константинополь и основал там монастырь во имя апостола Варфоломея, которого он всегда глубоко почитал.

В дальнейшем Иосиф Песнописец неоднократно подвергался гонениям за свои убеждения и был сослан в Херсонес Таврический. Во время второго патриаршества святителя Игнатия Иосиф был назначен на должность скевофилакса Константинопольского собора Святой Софии.

Когда Иосиф достиг преклонного возраста, он заболел. В Страстную Пятницу ему во сне явился Господь и сообщил о скорой смерти. Несколько дней он горячо молился, прося мира для Церкви и милости для своей души. Преподобный Иосиф умер около 886 года. За свою жизнь он написал более 300 канонов, больше, чем любой другой церковный песнописец.

Приметы дня


Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

  • Изобилие серёжек на ольхе предвещало обильный урожай овса в текущем году, а обилие шишек — ячменя.
  • Птицы поют громко — весна будет дружной.
  • Если берёза раньше ольхи распустила листья, то лето выдастся сухим, а если ольха первой — дождливым.
  • Сверчок запел — пришла пора открывать пахотный сезон.
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Что можно делать 17 апреля


В этот день стоит посетить храм и вознести молитву преподобному Иосифу Песнописцу. Люди просят у святого помощи в укреплении духа, исцелении больных родственников и защиты от происков нечистой силы.

Этот день хорош для построения планов. Всё задуманное сегодня обязательно воплотится в жизнь.

Кроме того, 17 апреля принято мириться с теми, с кем давно не общались.


Что нельзя делать в этот день


Не стоит сегодня грубо разговаривать, кричать и ругаться. Считается, что в этот день слова имеют особую силу. Злые высказывания могут навлечь на говорящего беду.

Стоит отложить выполнение тяжёлой физической работы в поле на другой период, считается, что это может привести к неурожаю. Разрешено выполнять только работы, связанные с домом: на территории двора, в сарае, в саду.

На Иосифа Песнопевца не рекомендуется устраивать шумные праздники или застолья, нарушивших правило ждут болезни до осени.

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#храм
#история
#урожай
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#статьи
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SHAMAN поддерживает предложение создать международную музыкальную премию в РФ
16 апреля 2025, 17:42

SHAMAN (Фото: Телеграм, @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время встречи со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова заявил, что выступает за создание российской музыкальной премии международного уровня и отметил, что согласился бы стать членом жюри.
По словам артиста, новый проект не нужно связывать с зарубежными премиями и не следует проводить аналогии между ними.
«Надо сделать что-то своё и качественное. <…> У нас огромное количество талантливых людей, нам не нужна коннотация или пародия», — цитирует слова певца ТАСС.
Ранее SHAMAN рассказал, что в Москве у него нет собственной недвижимости.

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#проект
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Эзотерик Зираддин Рзаев раскрыл тайну схождения благодатного огня в канун Пасхи
Эзотерик Рзаев: благодатный огонь в канун Пасхи зажигают люди
16 апреля 2025, 17:23

Фото: iStock/Thanasis Bounas

Ежегодно перед праздником православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме проводится церемония схождения Благодатного огня. Принято считать, что конец света наступит тогда, когда огонь не сойдет. Но является ли это правдой?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что в схождении благодатного огня накануне Пасхи нет ничего мистического и паранормального.

«Благодатный огонь — это народная вера, христианский культ и традиция. Многие утверждают, что этот огонь не обжигает руки, лицо, люди якобы делают им омывание, но я никогда не видел научных исследований об этом. Так что, к сожалению, это миф», — сказал эзотерик.

По его словам, благодатный огонь основывается исключительно на вере людей, и никакой магии в этом нет.

«Там ничего паранормального нет. Это дело рук человеческих, огонь люди сами зажигают, и монах армянской церкви неоднократно это показывал и доказывал. И я не видел ни одного видео, где бы кто-то держал на огне руку, а он не обжигал», — прокомментировал Рзаев.

Он подчеркнул, что суждение о том, что произойдет конец света, если огонь не сойдет, тоже остается недоказанным.

«Несколько раз благодатный огонь не сходил, но все существует. О чем тогда идет речь? Зачем переживать из-за конца света, если огонь не сойдет?» заключил собеседник.

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