В РПЦ призвали не покупать куличи в пакетах с религиозными символами

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Протоиерей Михаил Потокин, временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела Русской православной церкви по благотворительности, призвал верующих не приобретать куличи, упакованные в пакеты с изображениями религиозных символов и святынь. Об этом пишет РИА Новости.
На пасхальной пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» он отметил, что такое отношение к святыням недопустимо и может привести к их ненадлежащему использованию.
Он добавил, что выбор более скромной упаковки для куличей поможет сохранить уважение к святыням и позволит использовать их по назначению. Потокин выразил надежду, что торговля быстро отреагирует на эти рекомендации.
Скоро православные верующие будут отмечать самый главный и великий праздник — Пасху. Согласно статистике, это третье по популярности торжество в России. Про его историю и традиции расскажет «Радио 1».
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«Не будем покупать пакеты с изображениями святых или религиозных сцен, чтобы потом это всё не выбрасывалось в помойки», – подчеркнул священнослужитель.
Он добавил, что выбор более скромной упаковки для куличей поможет сохранить уважение к святыням и позволит использовать их по назначению. Потокин выразил надежду, что торговля быстро отреагирует на эти рекомендации.
Скоро православные верующие будут отмечать самый главный и великий праздник — Пасху. Согласно статистике, это третье по популярности торжество в России. Про его историю и традиции расскажет «Радио 1».
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Дарья Осипова