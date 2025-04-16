SHAMAN поддерживает предложение создать международную музыкальную премию в РФ

SHAMAN (Фото: Телеграм, @shaman_channel)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время встречи со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова заявил, что выступает за создание российской музыкальной премии международного уровня и отметил, что согласился бы стать членом жюри.
По словам артиста, новый проект не нужно связывать с зарубежными премиями и не следует проводить аналогии между ними.
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«Надо сделать что-то своё и качественное. <…> У нас огромное количество талантливых людей, нам не нужна коннотация или пародия», — цитирует слова певца ТАСС.Ранее SHAMAN рассказал, что в Москве у него нет собственной недвижимости.
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Анастасия Чубина