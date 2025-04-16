«Паша был хорошим парнем»: Милонов заступился за умершего рэпера Техника

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)
Рэпер Паша Техник до своей смерти оказывал помощь российским военным, находящимся в зоне спецоперации. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова приводит Life.
По словам депутата, он был лично знаком с Техником и несколько раз принимал участие в совместных съемках. Он считает, что рэпер за все свои «недостатки» заплатил жизнью.
При этом он добавил, что многие не решались высказать претензии Технику лично, а после смерти начали открыто осуждать его.
Ранее стало известно, что Техник и рэперы Metox и Марк регулярно переводили деньги на поддержку и оснащение бойцов воинских частей, участвующих в специальной военной операции. 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку они отправили около миллиона рублей только за прошлый 2024 год.
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«Когда хайп поднялся, осуждающий Пашу, я говорил: "Оставьте Пашу в покое". Паша был хорошим парнем. Поэтому то, что после смерти оказалось, что он честно и искренне помогал нашим бойцам, это, конечно, характеризует его с самой лучшей стороны», — отметил Милонов.
При этом он добавил, что многие не решались высказать претензии Технику лично, а после смерти начали открыто осуждать его.
«Так что я очень рад, что вот этот факт вскрылся — и он обнажил, что Паша был парнем хорошим и переживал за нашу страну, за общество», — заключил депутат.
Ранее стало известно, что Техник и рэперы Metox и Марк регулярно переводили деньги на поддержку и оснащение бойцов воинских частей, участвующих в специальной военной операции. 106-й воздушно-десантной Тульской дивизии и 1182-му артполку они отправили около миллиона рублей только за прошлый 2024 год.
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Элина Позднякова