Американец с пересаженным лицом и руками рассказал о видениях во время комы

30 июня 2025, 12:47

Фото: iStock/gorodenkoff

Американец Джо Димео, получивший серьезные травмы в результате ДТП, поделился своей необычной историей о видениях, которые он испытывал во время трехмесячной комы. Об этом сообщает журнал People.





В 2018 году Димео, возвращаясь домой после ночной смены, уснул за рулем и попал в страшную аварию, в результате которой получил ожоги 80% тела. В коме он переживал странные и трогательные видения.





«Единственное, что я чувствовал, — это то, как выгуливаю свою собаку. Она умерла в 2012-2013 годах. Я предполагаю, что это и есть загробная жизнь: я просто выгуливаю свою собаку на бесконечном холме», — рассказал он.