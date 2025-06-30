Американец с пересаженным лицом и руками рассказал о видениях во время комы
Американец Джо Димео, получивший серьезные травмы в результате ДТП, поделился своей необычной историей о видениях, которые он испытывал во время трехмесячной комы. Об этом сообщает журнал People.
В 2018 году Димео, возвращаясь домой после ночной смены, уснул за рулем и попал в страшную аварию, в результате которой получил ожоги 80% тела. В коме он переживал странные и трогательные видения.
«Единственное, что я чувствовал, — это то, как выгуливаю свою собаку. Она умерла в 2012-2013 годах. Я предполагаю, что это и есть загробная жизнь: я просто выгуливаю свою собаку на бесконечном холме», — рассказал он.
Димео также отметил, что, находясь в коме, продолжал слышать голоса окружающих и ощущал сильную боль при смене бинтов, которая проникала в его сновидения. Через два года после трагического происшествия Джо перенес сложную операцию по пересадке лица и рук от 47-летнего донора.
Ранее стало известно, что мигрант сорвался во время строительства таунхауса в элитном уральском поселке Карасьеозерский под Екатеринбургом.