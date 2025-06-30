Названа возможная причина крушения пассажирского самолета в Индии
Причиной крушения самолета Boeing Dreamliner 12 июня в Индии мог стать саботаж
Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии (AAIB) предполагает, что возможной причиной крушения пассажирского самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India мог стать саботаж. Об этом сообщил государственный министр гражданской авиации республики Мурлидхар Мохол.
«Следственные органы тщательно изучают данные чёрных ящиков и рассматривают все возможные причины катастрофы, включая саботаж», — заявил он.Мохол подчеркнул, что одновременный отказ обоих двигателей ранее не встречался при подобных инцидентах. В данный момент специалисты AAIB и Национального совета по безопасности на транспорте продолжают изучают данные бортовых самописцев.
Напомним, авиакатастрофа произошла 12 июня в штате Гуджарат, недалеко от аэропорта города Ахмедабад.