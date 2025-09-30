Приехала в гости — уехала миллионершей: кемеровчанка сорвала 20 млн, купив два билета

30 сентября 2025, 08:12

Жительница Кузбасса приехала в Новосибирск и выиграла 20 млн рублей в лотерею

Фото: iStock/Ralf Geithe

Приехав в Новосибирск навестить дочь, женщина купила на почте два билета лотереи «12 Добрых дел». Один из них принес выигрыш в 20 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.





Дочь рассказала, что никто, кроме мамы, купоны никогда не покупал.





«Это первый раз, первый такой крупный выигрыш в нашей семье», — добавила она.