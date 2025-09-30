Приехала в гости — уехала миллионершей: кемеровчанка сорвала 20 млн, купив два билета
Жительница Кузбасса приехала в Новосибирск и выиграла 20 млн рублей в лотерею
Приехав в Новосибирск навестить дочь, женщина купила на почте два билета лотереи «12 Добрых дел». Один из них принес выигрыш в 20 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Дочь рассказала, что никто, кроме мамы, купоны никогда не покупал.
«Это первый раз, первый такой крупный выигрыш в нашей семье», — добавила она.
По словам близких, уже принято решение о распоряжении суммой. Родные планируют перевезти маму ближе к себе и купить для неё квартиру в Новосибирске.
