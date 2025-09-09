Школьница из Екатеринбурга «проиграла в лотерею» крупную сумму с отцовской карты

09 сентября 2025, 18:42

Мошенники развели семиклассницу на 300 тыс. руб. в Екатеринбурге

Фото: istockphoto/blinow61

В Екатеринбурге семиклассница списала с подачи мошенников более 300 тысяч рублей, переведя деньги с карты отца. Об этом сообщили в УМВД журналистам URA.RU.