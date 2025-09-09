Школьница из Екатеринбурга «проиграла в лотерею» крупную сумму с отцовской карты
В Екатеринбурге семиклассница списала с подачи мошенников более 300 тысяч рублей, переведя деньги с карты отца. Об этом сообщили в УМВД журналистам URA.RU.
Девочка получила от одноклассницы ссылку на «лотерею» в одном из телеграм‑каналов и, якобы выиграв 10 тысяч рублей, связалась с так называемым «директором бота». Тот заявил, что из‑за несовершеннолетия получить выигрыш нельзя, и предложил оформить перевод на отцовскую карту с подтверждением кодами из СМС.
В результате со счета отца списали 60 тысяч рублей, а на его имя оформили кредит на 264 тысячи — все деньги ушли мошенникам. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Полиция проводит необходимые следственно‑оперативные мероприятия.
Ранее в школе девочки уже проводили беседы по безопасности, но, как отметили в ведомстве, за лето знания могли забыться, поэтому в первые учебные дни в городских школах организованы массовые профилактические мероприятия.
