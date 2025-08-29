В Орловской области женщина выиграла 120 миллионов рублей в моментальной лотерее

29 августа 2025, 09:01

Фото: iStock/Talaj

Жительница Орловской области Елена Ф. выиграла рекордные 120 миллионов рублей в моментальной лотерее, купив «стирающийся» билет в подарок от дочери на день рождения. Об этом пишет РИА Новости.





Билет был приобретен за 1000 рублей в розничной точке «Столото». Когда Елена проверила билет дома и увидела сумму выигрыша, она не могла поверить в свою удачу, полагая, что это шутка. Елена живет с младшей дочерью и мужем, а также заботится о десяти кошках и четырех собаках, которых приютила. Она работает биологом и активно участвует в благотворительности, помогая детскому интернату. Часть выигрыша она планирует направить на помощь детям из интерната, чтобы исполнить их мечты.



Кроме того, Елена мечтает о путешествии на Камчатку, где хочет насладиться природой и горными пейзажами. Она считает, что ее стремление помогать другим привлекло лотерейную удачу.





«Когда мне удается поехать в горы, я чувствую, что чистый воздух меня оздоравливает. Я всегда хотела побывать на Камчатке, меня туда тянуло», — добавила женщина.