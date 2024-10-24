Американец выиграл 9 миллионов долларов в сломанном торговом автомате

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Житель штата Иллинойс купил выигрышный лотерейный билет из-за поломки вендингового аппарата.
Американец отправился в магазин за продуктами и на выходе из супермаркета решил купить лотерейный билет в торговом автомате. Для него это было обычным делом.
Из-за поломки аппарат не позволил гражданину США выбрать его обычную лотерею. Автомат выдал мужчине билет лотереи Lotto.
На следующий день американец решил узнать, выиграл ли он что-то. Он обнаружил, что его выигрыш составил 9,2 миллиона долларов ( в рублях около 893 миллионов).
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Из-за поломки аппарат не позволил гражданину США выбрать его обычную лотерею. Автомат выдал мужчине билет лотереи Lotto.
На следующий день американец решил узнать, выиграл ли он что-то. Он обнаружил, что его выигрыш составил 9,2 миллиона долларов ( в рублях около 893 миллионов).
«Я посмотрел на жену, она просто потеряла дар речи. Мы смеемся над тем, как я был зол на сломанный автомат, и очень благодарны судьбе за то, что все так обернулось», — поделился победитель.
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Ольга Енгалычева