Казино для азартных пенсионеров накрыли в Москве

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Столичная полиция накрыла казино для пенсионеров, пишет RT.
Нелегальное заведение было оборудовано в обычной квартире, рассказали в УВД по СВАО. С жалобами к правоохранителям на необычный поток пенсионеров обратились соседи.
Выяснилось, что сообщники из Сибири притворились парой, сняли квартиру и оборудовали в ней игровой клуб. Пожилых людей они приглашали через рассылку в мессенджерах.
Деньги у азартных посетителей принимал у входа оператор. Он же выплачивал им выигрыш. Задержаны двое подозреваемых.
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Выяснилось, что сообщники из Сибири притворились парой, сняли квартиру и оборудовали в ней игровой клуб. Пожилых людей они приглашали через рассылку в мессенджерах.
Деньги у азартных посетителей принимал у входа оператор. Он же выплачивал им выигрыш. Задержаны двое подозреваемых.
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Алёна Самарева