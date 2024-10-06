В Лас-Вегасе взорвут легендарное казино Tropicana

Фото: iStock/nazarovsergey
В Лас-Вегасе 9 октября этого года состоится шоу, по итогам которого будет снесено легендарное казино-курорт Tropicana. Об этом сообщила компания-владелец заведения Bally`s Corporation, передает 8newsnow.
Отмечается, что зрителям будет представлено шоу с дронами и фейерверками, а завершится оно взрывом Tropicana. Согласно информации источника, на месте казино в дальнейшем планируется построить стадион.
Иные подробности предстоящего мероприятия не уточняются.
Напомним, Tropicana проработало 67 лет. На 12 тысячах квадратных метрах работали более 3 тысяч игровых автоматов и были места для 132 настольных игр. Каждый день в этом казино проводились турниры по покеру.
Ранее сообщалось, что жительница Кривого Рога собирала деньги якобы для поддержки ВСУ, а сама тратила их в онлайн-казино. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Известного американского рэпера арестовали после выигрыша в казино
В Ростове ФСБ выявила подпольное казино в колонии
ВСУ охватила «эпидемия игромании»
Иные подробности предстоящего мероприятия не уточняются.
Напомним, Tropicana проработало 67 лет. На 12 тысячах квадратных метрах работали более 3 тысяч игровых автоматов и были места для 132 настольных игр. Каждый день в этом казино проводились турниры по покеру.
Ранее сообщалось, что жительница Кривого Рога собирала деньги якобы для поддержки ВСУ, а сама тратила их в онлайн-казино. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Известного американского рэпера арестовали после выигрыша в казино
В Ростове ФСБ выявила подпольное казино в колонии
ВСУ охватила «эпидемия игромании»
Екатерина Коршунова