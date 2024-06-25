Мужчина выиграл в казино 258 миллионов рублей и умер

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Мужчина выиграл в казино четыре миллиона долларов (258 миллионов рублей) и умер. Произошло это все в Сингапуре. Об этом пишет IBTimes.
В интернете появился видеоролик. На нем видно, что мужчина лежит на полу. Ему пытаются оказать помощь сотрудники казино. Рядом с ним стоит и кричит его жена. Позже выяснилось, что он выиграл четыре миллиона долларов и от радости у него случился инфаркт. Медики мужчину спасти не смогли.
Ранее сообщалось, что житель Германии пенсионного возраста на протяжении четырех лет прямо у себя дома проводил кастрацию у мужчин. Пенсионер выполнял её для удовлетворения интимных потребностей. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили забрызганные кровью инструменты, пятна на кухонном столе и диване.
Во Фрязине на месте пожара обнаружили тела четырех человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что житель Германии пенсионного возраста на протяжении четырех лет прямо у себя дома проводил кастрацию у мужчин. Пенсионер выполнял её для удовлетворения интимных потребностей. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили забрызганные кровью инструменты, пятна на кухонном столе и диване.
Во Фрязине на месте пожара обнаружили тела четырех человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова