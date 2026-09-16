Американка рассказала о пугающем видении во время клинической смерти

16 сентября 2026, 09:28

Женщина увидела тащившие ее в ад жуткие пальцы во время клинической смерти

Фото: iStock/hxdbzxy

Жительница США ЛуЭнн ВанБескирк заявила, что в юности пережила клиническую смерть после ДТП и увидела руку с искривленными пальцами, тянувшую ее в темную бездну. Об этом сообщает Daily Star.