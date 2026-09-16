Американка рассказала о пугающем видении во время клинической смерти
Жительница США ЛуЭнн ВанБескирк заявила, что в юности пережила клиническую смерть после ДТП и увидела руку с искривленными пальцами, тянувшую ее в темную бездну. Об этом сообщает Daily Star.
По словам женщины, авария произошла, когда ей исполнилось 18 лет: ее сбил грузовик. В первые мгновения она якобы наблюдала за происходящим со стороны, видя собственное тело.
Затем окружающая картина резко изменилась. ВанБескирк утверждает, что оказалась возле провала, напоминавшего описания преисподней из «Божественной комедии» Данте. Из глубины, по ее воспоминаниям, показалась рука с пугающе согнутыми пальцами и схватила ее.
Американка рассказала, что вокруг стоял желтоватый туман, а из бездны донесся сильный удар грома. После этого она услышала голос, который сочла голосом Бога. Он, как утверждает ВанБескирк, напомнил ей о поступках, совершенных в течение жизни.
Женщина заявила, что ей предложили выбрать веру или отказ от нее. Пережитое она назвала глубокой духовной болью. По словам ВанБескирк, этот опыт укрепил ее религиозные убеждения.
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