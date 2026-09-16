Эксперт назвала частые причины сквозняков в квартире
Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова объяснила, что холодный воздух в жилье нередко проникает через окна, двери и стыки конструкций. Причиной могут стать старые уплотнители, перекос створок, ошибки в настройке фурнитуры или поврежденные монтажные швы.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист посоветовала начать поиск источника сквозняка с простой проверки. Нужно поднести тонкую бумажную полоску к закрытому окну, двери или резиновому уплотнителю. Если лист легко выходит из зазора, створка прилегает недостаточно плотно.
Продувание у окна иногда связано со щелями между рамой и стеной. Монтажная пена постепенно теряет свойства, если после установки ее не закрыли от солнечных лучей и влаги. Холод способен проникать через откосы, подоконник и другие негерметичные участки вокруг оконного блока.
Чихринова предупредила, что чрезмерный прижим створки не решает проблему во всех случаях. Сильная затяжка повышает нагрузку на механизмы и ускоряет износ резины. Важно, чтобы регулировочные элементы работали равномерно по всей стороне окна.
Небольшие зазоры допустимо на время закрыть уплотнительной лентой или подходящим герметиком. Если резина потеряла эластичность, ее можно заменить самостоятельно, подобрав нужный профиль. При перекосе створки, поломке фурнитуры или повреждении монтажного шва лучше обратиться к мастеру.
Отдельно стоит проверить вентиляцию. При закрытых дверях и окнах бумажная полоска должна притягиваться к решетке. Если тяга возникает лишь после открытия форточки, квартире не хватает приточного воздуха либо возникли неполадки в вентканале. Закрывать вентиляционные отверстия в такой ситуации не стоит — это ухудшит воздухообмен.
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