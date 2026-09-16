Эксперт назвала частые причины сквозняков в квартире

16 сентября 2026, 08:47

Эксперт Чихринова: сквозняки могут быть из-за негерметичных откосов и подоконников

Фото: iStock/brizmaker

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова объяснила, что холодный воздух в жилье нередко проникает через окна, двери и стыки конструкций. Причиной могут стать старые уплотнители, перекос створок, ошибки в настройке фурнитуры или поврежденные монтажные швы.