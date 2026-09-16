Бывшая сотрудница студии Clever заявила о долгах по зарплате и нападении
Руководитель студии Максим К. сообщил, что бывшая администратор Эльмира В. проявляла агрессию по отношению к коллегам. Сама экс-сотрудница утверждает, что столкнулась с невыплатой заработка и ударом со стороны помощника гендиректора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам Эльмиры, она проработала в Clever около двух недель. При трудоустройстве ей обещали зарплату в размере 80 тысяч рублей и ещё 8,6 тысячи рублей за дополнительную работу. Позднее сумму, как утверждает девушка, сократили до 50 тысяч рублей.
Экс-администратор рассказала, что после требований выплатить деньги помощник главы компании грубо с ней разговаривал, а затем ударил локтем в лицо. Руководство студии представило другую версию конфликта, указав на агрессивное поведение бывшей коллеги.
Mash отмечает, что на сервисах с отзывами о работодателях пользователи жалуются на задержки выплат и расхождение условий работы с первоначальными обещаниями компании.
ООО «Студия Клевер» завершило два последних года с убытками. При выручке 18,4 миллиона рублей финансовый результат организации составил минус 2,3 миллиона. В августе 2026 года к компании предъявили иск на 7,6 миллиона рублей.
Студия находится на территории «Даниловской мануфактуры». Ранее телеканал «Пятница!» использовал эту площадку для съёмок материалов для «Утра на Пятнице!» и программы «Еда, я люблю тебя». В 2015 году канал переехал в Diamond Hall на Олимпийском проспекте.
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