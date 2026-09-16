Бывшая сотрудница студии Clever заявила о долгах по зарплате и нападении

16 сентября 2026, 09:24

Фото: iStock/pongvit

Руководитель студии Максим К. сообщил, что бывшая администратор Эльмира В. проявляла агрессию по отношению к коллегам. Сама экс-сотрудница утверждает, что столкнулась с невыплатой заработка и ударом со стороны помощника гендиректора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.