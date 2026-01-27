В Госдуме предложили создавать при школах кружки рыболовства

27 января 2026, 01:58

Депутат Милонов: Кружки рыболовства при школах помогут сближению отцов и детей

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в российских школах кружки рыболовства по аналогии с кружками авиамоделирования или ориентирования. Рыбалка могла бы помочь сближению отцов и детей, объяснил он.





Парламентарий подчеркнул, что подобные занятия должны быть строго добровольными. Их не следует превращать в еще одну принудительную дисциплину.





«Рыболовство — это хобби. И если кому-то оно нравится, оно ни в коем случае не должно стать обязательным», — цитирует Милонова Life.ru.