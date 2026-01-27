В Госдуме предложили создавать при школах кружки рыболовства
Депутат Милонов: Кружки рыболовства при школах помогут сближению отцов и детей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в российских школах кружки рыболовства по аналогии с кружками авиамоделирования или ориентирования. Рыбалка могла бы помочь сближению отцов и детей, объяснил он.
Парламентарий подчеркнул, что подобные занятия должны быть строго добровольными. Их не следует превращать в еще одну принудительную дисциплину.
«Рыболовство — это хобби. И если кому-то оно нравится, оно ни в коем случае не должно стать обязательным», — цитирует Милонова Life.ru.По его мнению, семейные курсы рыбалки стали бы отличной альтернативой для полезного досуга школьников и позитивной точкой соприкосновения поколений. А вот идею «кружков охоты» депутат не поддерживает. Он считает, что это создаст угрозу безопасности в учебных заведениях, поскольку научит подростков обращению с оружием и повысит риск появления «школьных стрелков».
