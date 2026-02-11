Разъяренные слоны загнали мужчину в пасть крокодила
В Замбии 52-летний рыбак, спасаясь от разъярённых слонов, прыгнул в реку с крокодилами. Об этом сообщает BBC News.
Трое мужчин, возвращаясь с рыбалки, столкнулись со стадом слонов и бросились бежать. Одного из них, 52-летнего Дина Ньиренду, слоны загнали в приток реки Луангва.
Там на него напал крокодил, но мужчина отбился палкой. Затем ему удалось вырвать ногу из пасти рептилии и выбраться на берег. Товарищи, наблюдавшие за происходящим с безопасного расстояния, поспешили к нему. Они унесли раненого от реки и попытались остановить кровотечение, но не смогли его спасти.
Нильские крокодилы достигают длины до пяти метров, обладают высокой агрессивностью и могут одолеть даже крупных и сильных животных. Река Луангва, где произошел этот трагический инцидент, славится одной из самых больших популяций этих опасных рептилий в Африке.
