Разъяренные слоны загнали мужчину в пасть крокодила

11 февраля 2026, 08:38

В Замбии рыболов прыгнул в пасть крокодила, спасаясь от разъяренных слонов

Фото: iStock/AppleZoomZoom

В Замбии 52-летний рыбак, спасаясь от разъярённых слонов, прыгнул в реку с крокодилами. Об этом сообщает BBC News.